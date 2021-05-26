《日入而息》小米首季經調整盈利升１﹒６４倍，郵輪公海遊復辦

《今天重點》﹡小米（０１８１））首季純利按年升２﹒６倍，經調整淨利潤升１﹒６４

倍；小米首季智能手機業務收入按年升６９﹒８％；小米指今年根本性解決

半導體短缺機會不大，有信心維持良好增長

﹡網易（０９９９９）擬分拆網易雲音樂於主板獨立上市，傳集資最多逾７０

億元

﹡傳京東物流（０２６１８）一手中籤率８％，認購３００手始穩獲一手

﹡港鐵（０００６６）料疫情持續影響經常性業務，對中長期前景樂觀；港鐵

未來十年斥千億於鐵路及物業發展，沙中線過海段明年通車嚴峻

﹡邱騰華稱郵輪「公海遊」７月底復航，船員乘客須打針；星夢郵輪調配雲頂

夢號推公海遊，兩晚１２００元有找；旅發局與旅行社解困大聯盟歡迎復辦

郵輪公海遊

﹡本港新增１宗阿聯酋輸入個案，無源頭不明本地病例



《即日市況》﹡科技、中資金融股造好，港股升２５５收報２９１６６點



《深滬股市》﹡滬指再升０﹒３％三千六得而復失，成交減至不足萬億



《美元匯價》﹡美元疲弱有助非美進一步上試高位；歐元最新報１﹒２２３２╱３５，日圓

最新報１０８﹒８８╱８９



《公司業績》﹡ＤＹＮＡＭ ＪＡＰＡＮ（０６８８９）全年少賺８１﹒５％，末期息２日

圓



《公司資訊》﹡新地（０００１６）古洞住宅地次標價低約４﹒７％

﹡ＤＹＮＡＭ（０６８８９）料本財年獲得更多溢利

﹡ＫＫ文化（００５５０）附屬與基蛋生物訂立新冠肺炎抗原試劑盒獨家分銷

協議

﹡信和集團與Ａｌｉｐａｙ ＨＫ及ｌｉｖｉ ｂａｎｋ達成合作

﹡消息指貝達藥業最快本周尋求上市聆訊，最多籌７８億

﹡傳京東物流（０２６１８）一手中籤率８％，認購３００手始穩獲一手

﹡網易（９９９９）擬分拆網易雲音樂於主板獨立上市，傳集資最多逾７０億

﹡港鐵（０００６６）料疫情持續影響經常性業務，對中長期前景樂觀；港鐵

未來十年斥千億於鐵路及物業發展，沙中線過海段明年通車嚴峻

﹡交銀香港推出７項ｉＢｏｎｄ認購豁免收費優惠

﹡雷士國際（０２２２２）股東德豪潤達出售公司股權提案遭否決

﹡鐵貨（０１０２９）今早起停牌，待公布內幕消息

﹡長江集團夥李嘉誠基金會支持公益金籌款

﹡濱江服務（０３３１６）寧波濱潤與濱江商博訂立儲藏室及停車位使用權協

議

﹡聯交所譴責德普科技及其七名前董事；聯交所表示取消久康國際

（００８５０）上市地位，５月２８日生效

﹡國際家居零售（０１３７３）與友和香港簽訂戰略性諒解備忘錄

﹡盛業資本（０６０６９）附屬出售應收帳款，代價約為７９６０萬元人民幣

﹡慕容控股（０１５７５）股份簡稱６月１日起將更改為慕容家居

﹡正商實業（００１８５）斥資１﹒１億人幣投得河南省一幅商住地

﹡利亞零售（００８３１）馮國經退任主席職務，馮國綸接任



《國企紅籌》﹡深圳高速公路（００５４８）４月外環項目路費收入為７６６３萬元人民幣



《神州民企》﹡騰訊（００７００）昨成立兩家新公司，註冊資本均２００億元人民幣

﹡碧桂園（０２００７）擬配售易居企業（０２０４８）股份套現逾７﹒８億

元



《中國要聞》﹡報告指中國吸煙人口超３億，證據表明電子煙危害健康

﹡新華社表示去年中國北斗產業總值突破４０００億年增逾兩成

﹡人行１００億逆回購利率持平，續零投放零回籠；人行暫停晉商消金徵信系

統查詢權限，要求整改；４月滬市日均交易量環比跌１０％，深市跌３％

﹡上海「十三五」期間超額完成中心城區舊改指標

﹡上海今明兩年將完成舊區房屋改造１１０萬平方米

﹡上海加強體育活動安全管理，建立賽事活動熔斷機制

﹡武漢將發起設立碳達峰基金，或再造千億級產業集群

﹡抖音升級未成年人保護措施，涉內容推薦、社交、搜索等方面

﹡傳中國要求銀行向散戶清退大宗商品相關投資產品

﹡傳哈囉出行等至少３家中概股擱置美上市計劃

﹡內蒙出台措施嚴打虛幣挖礦，參與者將被納入失信名單

﹡未履行維好協議，方正集團遭入稟索賠逾１８億美元

﹡科法斯表示今年財政及貨幣措施強度減，料更多債券違約

﹡螞蟻集團暫停ＡＢＳ融資，傳因業務重整和降槓桿緩慢

﹡十三屆人大常委會第二十九次會議下月７日起召開

﹡銀保監表示首季保險消費投訴同比增長近１３０％

﹡長三角鐵路端午小長假出遊人次料將超過２０１９年

﹡多間大行否認收到通知要求禁止零售大宗商品相關產品



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒３％四連揚，南投縣申請向大陸購買疫苗



《其他消息》﹡涉派福袋選舉舞弊，李慧？前助理等兩人罪成囚８個月

﹡馬仲儀稱醫生不會因新聞需要而對外披露病人醫療報告

﹡警方拘１３人涉企圖詐騙防疫抗疫基金１７３萬元資助

﹡立法會下午審議完善選舉制草案，議員料最快明天表決

﹡立會恢復二讀辯論修改選舉制，廖長江稱具港特色民主

﹡傳西九重整管理架構，增設副行政總裁管理工程及商業

﹡楊潤雄稱當局會考慮應否制定官方指引規範教師道德標準；截至４月底已取

消３名涉社會動亂投訴教師之註冊

﹡澳門警方不容許民聯會舉行六四集會，稱宣傳內容挑戰中央政府權威

﹡李慧琼稱立法會增至９０席聲音變多元，修例可堵漏洞

﹡戴志堅及謝湧海等４人獲委任為證監會諮詢委員會委員

﹡公僕團體明晤聶德權，要求凍薪不減薪

﹡教育局再發布國安教育框架，倡辦抗日歌曲欣賞會

﹡「海港Ｓｉｒ」警司陳凱港涉騙按揭貸款，獲准保釋候查

﹡許正宇稱在當前環境下，暫時不宜調整利得稅率或級別

﹡陳帆稱發展商持３４００伙空置單位自用或出租

﹡深股通額度全日用３５﹒９億元；滬股通額度全日用８２﹒４億元，陸股通

淨流入９１億

﹡薪酬趨勢調查委員會通過調查結果

﹡天星銀行中小企銀行服務沙盒試業，參與名額１００個

﹡高院頒令許留山食品製造公司清盤



《大國博弈》﹡王毅稱中歐投資協定高度互利，不應把經貿問題政治化

﹡普京與楊潔篪通電，雙方同意加強中俄聯繫

﹡舒默安排就美國創新與競爭法進行程序性投票

﹡美國眾議院提抗衡中國全面法案，中方表示堅決反對

﹡報告稱海康威視與中國軍方存長期關聯，惟前者再否認

﹡中國對等制裁美國一名宗教人士，籲美方停止干涉內政



《新冠肺炎》﹡本港新增１宗阿聯酋輸入個案，無源頭不明本地病例

﹡台灣新增３０２宗本土確診，連續１２天超百宗個案

﹡美國食藥局或不再發放新疫苗緊急使用授權

﹡美國衛生部長籲再進行病毒溯源調查，傳國會關注情況

﹡越南總理范明政稱新一波疫情下供應及生產鏈嚴重受阻

﹡《彭博》抗疫成績表放榜，香港排名第１０遜內地

﹡中大醫學院估算本港有２萬多名新冠肺炎隱性患者

﹡邱騰華稱郵輪「公海遊」７月底復航，船員乘客須打針

﹡旅發局與旅行社解困大聯盟歡迎復辦郵輪公海遊

﹡馮德萊恩表示歐盟「疫苗護照」基礎設施將於下月就緒

﹡馬會以３天有薪假誘員工接種疫苗

﹡國台辦冀台方為大陸捐贈疫苗輸入當地掃除障礙

﹡曾祈殷促加快審批降低接種年齡，未來或每年要再打針

﹡鄧家彪促立法訂疫苗假期，鍾國斌指癥結在擔心副作用

﹡星夢郵輪調配雲頂夢號推公海遊，兩晚１２００元有找

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