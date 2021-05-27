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即市新聞

27/05/2021 07:46

《日出而作》美股三指輕微高收，重啟經濟概念股造好

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　３４３２３．０５　升　　１０．５９點╱０．０３％
　　　　　　　　標普５００　　　　　４１９５．９９　升　　　７．８６點╱０．１９％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　１３７３８．００　升　　８０．８２點╱０．５９％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７０２６．９３　跌　　　２．８６點╱０．０４％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１５４５０．７２　跌　　１４．３７點╱０．０９％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　６３９１．６０　升　　　１．３３點╱０．０２％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．１７，歐元兌美元１．２１９０

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