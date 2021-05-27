《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ３４３２３．０５ 升 １０．５９點╱０．０３％
標普５００ ４１９５．９９ 升 ７．８６點╱０．１９％
納斯達克 １３７３８．００ 升 ８０．８２點╱０．５９％
倫敦富時１００ ７０２６．９３ 跌 ２．８６點╱０．０４％
法蘭克福ＤＡＸ １５４５０．７２ 跌 １４．３７點╱０．０９％
巴黎ＣＡＣ４０ ６３９１．６０ 升 １．３３點╱０．０２％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．１７，歐元兌美元１．２１９０
27/05/2021 07:46
《日出而作》美股三指輕微高收，重啟經濟概念股造好
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ３４３２３．０５ 升 １０．５９點╱０．０３％
標普５００ ４１９５．９９ 升 ７．８６點╱０．１９％
納斯達克 １３７３８．００ 升 ８０．８２點╱０．５９％
倫敦富時１００ ７０２６．９３ 跌 ２．８６點╱０．０４％
法蘭克福ＤＡＸ １５４５０．７２ 跌 １４．３７點╱０．０９％
巴黎ＣＡＣ４０ ６３９１．６０ 升 １．３３點╱０．０２％
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