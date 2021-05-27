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即市新聞

27/05/2021 07:50

《華爾街內望》聯儲局官員平息通脹憂慮，美股微升道指漲１０點

　　《經濟通通訊社２７日專訊》聯儲局官員近期的講話幫助抑制對通脹失控的憂慮，並控制債
息，美股周三（２６日）微升。
　　道指漲１０點或０﹒０３％，報３４３２３點。標指漲７點或０﹒１９％，報４１９５點。
納指漲８０點或０﹒５９％，報１３７３８點。
　　聯儲局金融監管副主席夸爾斯最新暗示，已準備就何時開始減少對經濟的部分緊急支持展開
討論，不過強調需要保持耐心。多名官員近日亦就通脹發表評論，堅稱儲局認為通脹僅屬暫時性
，如果通脹開始過熱，有手段加以抑制，不過他們亦更接近於開始有關逐步縮減或減少其大規模
刺激計劃的辯論。
　　在美國陣亡將士紀念日長周末假期到來前，股市交易量可能會減少，這可能會加劇價格波動
，而市場目光亦聚焦在即將公布的個人消費數據。
　　個股方面，亞馬遜微漲０﹒１９％，公司宣布以８４﹒５億美元收購美國電影制片商美高梅
，以增強相對於Ｎｅｔｆｌｉｘ為首等串流媒體的競爭力。藥品零售商沃博聯和來德愛等均走低
，有傳亞馬遜正考慮在美國推出實體藥店。
　　福特汽車急漲８﹒５１％，公司公布計劃將電動化支出提高三分一以上。百貨公司營運商
Ｎｏｒｄｓｔｒｏｍ跌５﹒７８％，其季度虧損超預期。
　　五年期國債標售未能吸引市場繼續推高債價，今次中標利率為０﹒７８８％，相關債息升至
２﹒２６２％，十年期國債收益率升至１﹒５７７％，五年期債息攀升至０﹒７８２％。
（ａｌ）

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