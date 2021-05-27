《行內行外－梁崇讓》「本土」馬不同「外地」馬！

《行內行外》提及特斯拉（Ｔｅｓｌａ）自然聯想起電動車和馬斯克，近期特斯拉的股價在

多項不利消息的影響下，可算是無運行兼股價疲弱，而馬斯克的身家自然也是大縮水，但其出位

的言論和風頭卻瑜亮依然，在近期不受監管的虛擬貨幣市場更是點石成金。



＊馬斯克洞悉先機？＊



筆者執筆上周《行內行外》文章時，很多投資者對虛擬貨幣仍充滿憧憬，只是馬斯克突然宣

布特斯拉電動車暫停接受以比特幣（Ｂｉｔｃｏｉｎ）作為支付工具，並暗示可能賣出手上的比

特幣；跟著在５月１８日晚（香港佛誕假期前一日），中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、

中國支付清算協會，就防範虛擬貨幣交易炒作聯合發布公告，強調近期虛擬貨幣價格暴漲暴跌，

虛擬貨幣交易平台炒作活動熾熱，嚴重侵害人民群眾財產安全，擾亂經濟金融正常秩序，重申確

為保進一步貫徹落實中國人民銀行等五部門此前發布的《關於防範比特幣風險的通知》、《關於

防範代幣發行融資風險的公告》等要求。



消息一出，全球虛擬貨幣價格立即應聲急跌，馬斯克在內地有關當局還未發布公告前，已及

早停止接受比特幣作為購買特斯拉的支付貨幣，那究竟是馬斯克有先見之明，還是早已洞悉先機

？而提前主動停止比特幣作為支付貨幣呢？那只有馬自己才知了。



＊監管當局應否執法＊



馬斯克的出位言論令筆者聯想起另一位企業家馬雲，如今馬雲已非常低調，兩者最大區別的

是一位是中國人，另一位則是外籍人士，一間是中資企業話事人，另一間屬外資企業首腦。此外

馬斯克在言論中也非常謹慎，鮮有批評內地政府政策和挑戰政策的底線，而馬雲則心直口快，有

時因其言論過了火位，加上阿里巴巴（０９９８８）的核心問題較複雜，除了涉及壟斷民生，還

涉及金融體制，中央政府自當嚴肅處理。馬斯克從沒有直接在中國金融市場興風作浪，因此特斯

拉仍能在中國電動車市場手執牛耳，至於阿里巴巴只好迎合內地法制而進行架構重整了。



馬斯克在沒有正式規管的交易市場，利用其個人魅力影響個別虛擬貨幣價格暴升暴跌，先不

論馬斯克有否從中獲利？只是知道馬斯克的行為如發生在受規管的證券市場，便有機會被有關當

局或投資者質疑是否涉及造市，洗黑錢和內幕交易等行為。至於會否被查？這還是有關當局的責

任，不是群眾說了算，只因執法的尺度還是在監管當局的手。



＊無牌人士不受規管？＊



例如一直受到香港某些團體和社會人士關注的上市公司壹傳媒（００２８２），自黑暴開始

，雖然是非多多，股價出現異常波動，但監管機構始終沒有因群眾的壓力而將壹傳媒停牌，箇中

原因？只有監管機構才可解說吧！及後香港實施港版國安法，集團大股東和黎智英先生被逮捕前

或後，其傳出的新聞仍然不絕，股價仍是偶有炒作，成交量也急增。因此引來有不少團體和社會

人士質疑有關當局處理壹傳媒的手法匪夷所思，只是有關當局對此事甚少回應，究竟是甚麼葫蘆

賣甚麼藥？還是放長線釣大魚或者是請君入甕的手法？筆者在此也不作猜測了！



現今保安局最終出手凍結黎先生其個人資產，壹傳媒也因此被逼宣布股份停牌，這次停牌相

信有關當局也是跟足指引和守則而作出正確決定的，由於此事牽涉重大，也進入了司法程序，筆

者也不應在此多加評論了！



至於那些發表上市公司報告的沽空機構或某些沒有持牌的ＫＯＬ，天天在評論經濟股市以及

上市公司的消息，他們並不是持牌法團和人士，是否也屬證監會的管轄範圍，公眾也有點模糊不

清，只是如有關當局次次都要出手，那怕只會忙到不可開交。不過平心而論，受規管的持牌法團

和中介人士每天總是要戰戰兢兢地遵守繁瑣的規則，因此有市場人士笑說：在不受規管的交易市

場是否任何人都可自由地發表任何言論？那在受規管的市場，無牌人士是否又可不受規管而自由

地暢所欲言呢？那麼還是扮演馬斯克的角色較佳了，相信這問題還是留待官方機構回答吧！



＊多國封殺虛擬貨幣＊



後記：筆者在撰寫上周《行內行外》提及虛擬貨幣的交易平台和本身貨幣價值的前景和發展

，相信仍是取決於各國有關當局的政策而定，言猶在耳，中國政府已有所動作。有分析員指中國

突然再高調出手打壓虛擬貨幣的交易和支付地位，目的都是為了發展國內的數字貨幣成為日後合

法支付貨幣而有所舉動，背後也是為了實現人民幣國際化，甚至成為全球流通貨幣。因此一直不

想中國影響其霸權地位的美國也表明會加強規管虛擬貨幣市場，更會加快推行央行數碼貨幣，擺

明與中國爭奪數碼（字）貨幣的話語權，意圖減低中國在全球的影響力。



而市場方面，雖然已有多國政府表態虛擬貨幣難成為合法的支付貨幣，但大部分國家並沒有

像中國一樣，完全封殺虛擬貨幣炒作，因此也有投資者對個別虛擬貨幣的價格仍抱樂觀的看法，

更預期可再創新高，香港方面更已表明會對虛擬貨幣進行監管，稍後更會立法。筆者個人認為，

無論是否立法？投資者對虛擬貨幣的投資如何取捨？真的只能靠自己個人判斷了，還是要叮囑投

資者緊記，無論投資還是投機都存在風險的定率是不變的。《香港證券及期貨從業員工會副會長

梁崇讓》

