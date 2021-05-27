《缸邊隨筆－石鏡泉》變形通脹

《缸邊隨筆》兒童玩具中，有「變形金剛」，今日金融社會中有「變形通脹」，怎變形法？



自１９６８年以來的美國通脹走勢，基本上有兩大通脹時期：１９７４年和１９８０年。而

自１９８０年後，美國通脹基本上是走下的。１９７４和１９８０年的通脹和今時的通脹是否一

模一樣？不是，是有變形的。



﹒１９７４年１２月的通脹指標中，食品和衣履佔ＣＰＩ的３３﹒４％，當年其漲幅是：食

品１２﹒２％，衣履８﹒３％。



﹒今時（２０２１年４月計）食品和衣履佔ＣＰＩ的１６﹒７％，而他們的漲幅是：食品２

﹒４％，衣履１﹒９％。



以此對比，今時的食品和衣履價基本上是不漲。另方面美儲局利率升跌管不了食品和衣履價

。



﹒１９７４年１２月，租金和房價佔ＣＰＩ的２０﹒３％。當時租金漲幅是５﹒２％（低於

當時的通脹率），但房價漲幅是１５％，因為按揭利率由７％升至１０％。



﹒今時，租金和房價佔ＣＰＩ的３３％，較１９７４年的比重多了６２％，而今時這兩個的

漲幅是１﹒８％和２﹒０％。



據此，今時租金和房價佔美國人的三分一支出，這個如漲多（今時不是）對民生影響大。但

今時這方面難漲，因為美儲局大放水。



﹒１９７４年汽油在ＣＰＩ比重佔３﹒２％，今時則是佔３﹒５％，變化不大。



﹒當年汽油漲了２０﹒２％，今時汽油漲了４９﹒６％。



由於今時汽油在ＣＰＩ中佔比不大，就算油價漲得厲害，影響也不大。



整體言，１９７４年的通脹，是受食品與衣履價推動，１９８０年的通脹，是受租金和房價

推動，而這個租金和房價指標是於１９８３年１月才加進入ＣＰＩ統計的。



今時，美國的食品和衣履，由於有廉價中國貨充斥，難再成通脹推手。反之汽車、樓房及與

樓房有關的用品（電器、家品等），就對美國民生（通脹）有較大影響力，但對於這方面的漲價

，美國人跟香港人有同一樣的對策：唔買。香港樓價二千╱呎時嫌貴，無買，到今時樓價二萬╱

呎，點買？



＊美國人購買意欲大降＊



美國人也一樣，他們近月的購買意欲大降。



一個很有趣的現象是，地產佬信心高，買樓者信心低，不奇怪，美國和香港的樓，都是為富

戶服務，而廣大住宿者，住「劏房」好了。



「建廣廈千萬間，庇天下寒士」，是杜甫的理想，這可能是因為杜甫只有能力住茅屋（他有

杜甫草堂），分分鐘是僭建的，由唐至今，廣廈千萬元（不是間），只庇富人。至於寒士，在清

朝有一聯：「廣廈之歡空想亦快」。窮人應付通脹之法是：住不起，想下好了。亦基此，只要能

衣食不貴，能生存下來，就是窮人對付通脹的最好，亦是唯一的辦法，亦可能就是基此，美儲局

謂通脹不足懼了。



怎應付這個當前通脹？明天（２８日）續。







＊海螺水泥４７﹒５元買＊



昨天筆者在《午市閒談》視頻推介了安徽海螺水泥（００９１４）。海螺水泥主要從事生產

及銷售熟料和水泥製品，昨收報４７﹒４５元，升０﹒６％；預期市盈率５﹒７９倍，預期周息

率５﹒４５％。在同類報升的水泥股中，表現稍遜於華潤水泥控股（０１３１３）。



海螺水泥是中國最大的全國區域水泥生產商。農曆新年以來，水泥漲價，所以，首季盈利升

１８％至５８﹒１億元（人民幣．下同），季內收入升４８﹒４％至３４４﹒４億元，營業成本

則按年上升６６﹒８４％，主要是產品銷量同比增加所致。



＊減排技術先進＊



興業證券早前指出，水泥行業碳排放約佔全國總量的１３％至１４％，碳達峰目標有助於淘

汰過剩產能，而技術領先的水泥企業可望受惠。



海螺水泥近年積極研究碳減排，並已建成一套水泥窯煙氣碳捕集純化示範生產線，對行業碳

減排有帶頭及示範作用。瑞信及高盛對海螺水泥頗為樂觀，目標價分別為６６元及５９元。



水泥股調整應已完，並逐步攀升。周線圖上，海螺水泥已在約４５元位造底，有望上穿保歷

加通道中軸，再朝上軸進發。



昨午筆者建議，有興趣者可候４７﹒５元便買入，短期阻力４８﹒７元，目標先看４８﹒７

元，其次５１元；短期支持４６﹒８元，止蝕４６﹒５元。



據經濟通資料，海螺水泥２０２１財政年度預測每股盈利為６﹒７９元人民幣，每股派息為

２﹒１４元人民幣。而２０２２財政年度預測每股盈利為６﹒６６元人民幣，每股派息為

２﹒０９元人民幣。







《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

