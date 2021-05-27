《新股上市》中車時代電氣已於上交所科創板網站公布Ａ股招股書

《經濟通通訊社２７日專訊》中車時代電氣（０３８９８）公布Ａ股招股書，截至今年６月

底止半年，預計可實現營業收入約５１﹒９億元至５６億元（人民幣．下同），按年變幅約為－

６﹒８２％至＋０﹒５４％。歸屬於母公司股東的淨利潤約６﹒８億元至８億元，按年變幅約為

－１﹒１８％至＋１６﹒２５％。（ｎｓ）

