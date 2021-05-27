《經濟通通訊社２７日專訊》中車時代電氣（０３８９８）公布Ａ股招股書，截至今年６月
底止半年，預計可實現營業收入約５１﹒９億元至５６億元（人民幣．下同），按年變幅約為－
６﹒８２％至＋０﹒５４％。歸屬於母公司股東的淨利潤約６﹒８億元至８億元，按年變幅約為
－１﹒１８％至＋１６﹒２５％。（ｎｓ）
27/05/2021 08:23
《新股上市》中車時代電氣已於上交所科創板網站公布Ａ股招股書
《經濟通通訊社２７日專訊》中車時代電氣（０３８９８）公布Ａ股招股書，截至今年６月
底止半年，預計可實現營業收入約５１﹒９億元至５６億元（人民幣．下同），按年變幅約為－
６﹒８２％至＋０﹒５４％。歸屬於母公司股東的淨利潤約６﹒８億元至８億元，按年變幅約為
－１﹒１８％至＋１６﹒２５％。（ｎｓ）
|市場動向27/05/2021
香港智慧城市發展加速，有賴業界鼎力支持
|中國故事26/05/2021
《神州經脈》人幣即期破6.4關 滬指觸三千六後回頭 成交轉冷
|香港要聞26/05/2021
【新冠肺炎】郵輪「公海遊」最快7月底復航 業界對計劃表示歡迎
|FOCUS26/05/2021
【FOCUS】美元信用褪色益人仔 惟升幅實居前十包尾
|財經熱話26/05/2021
內銀股除息期展開 6厘股息袋袋平安?
|開市Good Morning26/05/2021
陳鳳珠：小米短線反彈目標為30元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰