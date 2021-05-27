匯控（５）退出美國零售銀行業務，預計相關交易稅前成本一億美元

《經濟通通訊社２７日專訊》匯控（００００５）公布，退出美國零售銀行業務，尚待監管

部門批准，預計稅前成本一億美元，不會產生重大收益或虧損。

匯控指，將在現有市場中保留一小部分實體位置網絡，計劃保留２０至２５個財富中心，以

供核心國際客戶群使用。

８０間東海岸分行出售予美國上市的Ｃｉｔｉｚｅｎｓ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｇｒｏｕｐ

。（ｎｓ）

