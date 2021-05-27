《經濟通通訊社２７日專訊》匯控（００００５）公布，退出美國零售銀行業務，尚待監管
部門批准，預計稅前成本一億美元，不會產生重大收益或虧損。
匯控指，將在現有市場中保留一小部分實體位置網絡，計劃保留２０至２５個財富中心，以
供核心國際客戶群使用。
８０間東海岸分行出售予美國上市的Ｃｉｔｉｚｅｎｓ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｇｒｏｕｐ
。（ｎｓ）
27/05/2021 09:00
匯控（５）退出美國零售銀行業務，預計相關交易稅前成本一億美元
《經濟通通訊社２７日專訊》匯控（００００５）公布，退出美國零售銀行業務，尚待監管
部門批准，預計稅前成本一億美元，不會產生重大收益或虧損。
匯控指，將在現有市場中保留一小部分實體位置網絡，計劃保留２０至２５個財富中心，以
供核心國際客戶群使用。
８０間東海岸分行出售予美國上市的Ｃｉｔｉｚｅｎｓ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｇｒｏｕｐ
。（ｎｓ）
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