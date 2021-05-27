《專家之言－李偉傑》六絕月若成交能提高，港股仍有機會向上突破

《專家之言》４月尾本人文章認為「不怕五窮月，只怕跌不夠！」，臨近期指結算前夕，港

股在本周二（２５日）成功向上突破平均線匯聚位２８８００點，重上２９０００點以上，雖然

本浪目標位置暫時仍放在３００００點附近，但相信亦可初步扭轉至今期望，更多股份能追落後

，而恆指防守位置上移到２８０００點水平。而準備踏入六絕月，仍維持上個月看法，繼續審慎

樂觀，若大市成交能再提高，港股仍有機會向上突破，雖然困擾港股消息仍在，其中在中美經濟

復甦動力轉強下，市場將會繼續憂慮通脹帶來的通脹壓力，從而收緊貨幣寬鬆政策，但見美國

１０年期債息近日維持在１﹒６厘以下，短期紓緩了收水憂慮，當然這個因素亦最直接觸碰到市

場投資信心的溫度計，投資者亦需要再次關注美國債息表現。同時間在美元弱勢下，人民幣近期

持續上升亦帶來今次內地股市反彈其中一個契機。



＊投資者需留意落實股票印花稅上調後的市場投資情緒＊



此外就是內地對科技平台公司進行的反壟斷調查，雖然政策面未有鬆綁，個別企業仍需受反

壟斷政策調查，惟市場負面情緒已逐漸消化，已經被罰款或者進行讓利的企業，股價走勢表現更

為理想，因為在不明朗因素消除後，反而有數可計，能夠量度目標位置，在科技股表現各異下，

早前亦建議投資者可考慮選擇恆生科技指數ＥＴＦ作為中長期投資選擇，雖然股價速度上未必跟

得上個別股份，但可分散風險外，亦不需要股票印花稅相對開支較少。而講到股票印花稅亦不得

不提及踏入８月，因應２月份財政預算案提出，政府計劃８月１日實施上調股票印花稅，由

０﹒１％上調至０﹒１３％，上調幅度３０％，１００萬元的交易金額，印花稅由１０００元加

至到１３００元，雖則說一個價位已經彌補，但上調的話當然對高頻交易的大行構成壓力外，對

零售市場亦會降低投資意欲，加上削減股票印花稅是環球大趨勢，如果以環球市場競爭上衡量的

話，難免會削減吸引力，當然在本港受疫情困擾下，在不同層面下增加稅項收入無可厚非，但若

果在未來疫情推卻，能提供退場機制的話，對未來本港金融業發展亦可帶來平衡，所以在七翻身

月過後，要留意８月份市場對落實股票印花稅上調後，投資情緒有否改變。

《財經評論員 李偉傑》

（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）

