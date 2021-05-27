《專家之言－黃德几》金蝶積極拓展雲服務，業務前景具增長動力

《專家之言》金蝶（００２６８）主要從事內地企業軟件服務，近年積極拓展雲服務，透過

推進雲戰略轉型，雲服務業務快速發展。集團計劃堅定雲訂閱模式轉型戰略，加大對「金蝶雲

蒼穹」的研發投入，鞏固中小企業市場優勢。隨著內地將推動工業互聯網加快發展，提升工業互

聯網平台核心能力，引導平台增強５Ｇ、人工智能和區塊鏈等的技術支撐能力，有助推進行業發

展。



＊雲服務收入佔比大幅提升至５７％＊



截至２０２０年１２月底止年度，集團的收入３３﹒５６億元（人民幣﹒‵下同），按年增

加０﹒９％；２０１６年至２０２０年度期間，收入的複合增長率為１５﹒９％。２０２０年度

，集團轉盈為虧，錄得虧損３﹒３５億元，毛利率下跌６﹒５個百分點至６５﹒８％。期內，企

業管理軟件業務收入按年下跌２８﹒２％，至１４﹒４４億元，佔總營業額４３％；分部經營利

潤下跌７７﹒７％至１﹒１３億元。

不過，集團持續發展雲服務，雲服務的收入佔比持續提升，分部收入按年增加４５﹒６％至

１９﹒１２億元，收入佔比由２０１９年的３９﹒５％大幅提升１７﹒５個百分點至５７％。「

金蝶雲 蒼穹」為大企業提供完整的企業級ＳａａＳ服務和ＰａａＳ服務，共有專利１６０件；

去年度，分部收入為１﹒９億元，按年增加２２０％；簽約客戶３６７家，合同共計近４﹒６７

億元，蒼其中穹新簽客戶２８３家，包含國家電力投資集團、招商局、雲南中煙、青島海信等。



＊宜候低２６港元吸納，反彈阻力３６港元＊



集團早前宣有，戰略投資國內ＲＰＡ（Ｒｏｂｏｔｉｃ Ｐｒｏｃｅｓｓ Ａｕｔｏｍａｔ

ｉｏｎ機器人流程自動化） 公司上海藝賽旗軟件。雙方簽署了ＲＰＡ等相關產品的業務合作協

議，未來將共同打造深度融合ＲＰＡ技術的企業流程自動化服務平台。集團希望以ＲＰＡ技術，

強化金蝶雲 蒼穹ＰａａＳ平台能力，共同創新產品，打造智能、高效的機器人應用產品。

至於「金蝶雲 星空」，去年度分部收入按年增加３１﹒４％至１１﹒４１億元，客戶續費

率超過８６％。由於雲訂閱業務持續增長，訂閱服務相關的合同負債按年增加９５﹒７％，金蝶

雲訂閱年經常性收入（ＡＲＲ）１０億元，按年上升５８％。去年度，雲服務業務的經營虧損擴

大２﹒１倍至６﹒０７億元。

於２０２０年１２月底，集團現金及銀行存款為４０﹒４７億元，借款為１﹒２億元，處於

淨現金狀態。走勢上，自５月中起形成上升軌，ＳＴＣ％Ｋ線續走高於％Ｄ線，ＭＡＣＤ牛差距

擴大，惟現價高於保歷加通道頂線料有較大阻力，宜候低２６元（港元﹒下同）吸納，反彈阻力

３６元，不跌穿２２﹒６元續持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監會持

牌人士，無持有上述股份）

