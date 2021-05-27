港股低開１６７點失二萬九，友邦騰訊低開逾１％

《經濟通通訊社２７日專訊》隔晚美股三大指數高收，市場對於通脹上升促使當局提早縮減

ＱＥ表示擔憂，亞洲股市走勢不一，日經跌２２８點，台北加權指數升４８點，港股方面則低開

１６７點，失守二萬九關口。重磅股騰訊（００７００）、友邦（０１２９９）低開逾１％拖低

大市氣氛；小米（０１８１０）首季純利升近３倍，今早股價升４﹒２６％，報２９﹒３５元。

恆生指數開報２８９９８，跌１６７點或跌０﹒５７％，主板成交６１﹒６９億元。國企指數報

１０８１２，跌４２點或跌０﹒３９％。恆生科技指數報８０８２，升９點或升０﹒１２％。

其他科技股普遍下挫，新東方在線（０１７９７）跌２﹒０７％，報１２﹒３元’同程藝龍

（００７８０）跌１﹒４２％，報２０﹒８元；騰訊（００７００）跌１﹒２９％，報６１０元

；金蝶（００２６８）跌１﹒１４％，報３０﹒４元。

重磅股方面，匯控（００００５）跌１﹒０２％，報４８﹒６元，以現價計，該股暫連跌２

日，累計跌幅１﹒２２％。港交所（００３８８）跌０﹒２１％，報４８１﹒８元；騰訊（００

７００）跌１﹒２９％，報６１０元；建行（００９３９）跌０﹒７９％，報６﹒２７元；友邦

（０１２９９）跌１﹒３７％，報１０１元。



恆指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

申洲 （０２３１３） １９８﹒５０元 跌２﹒７９％

長實 （０１１１３） ４９﹒２５元 跌１﹒４０％

友邦 （０１２９９） １０１﹒００元 跌１﹒３７％

騰訊 （００７００） ６１０﹒００元 跌１﹒２９％



中銀 （０２３８８） ２８﹒０５元 跌１﹒２３％

潤地 （０１１０９） ３６﹒６０元 跌１﹒２１％

匯控 （００００５） ４８﹒６０元 跌１﹒０２％

龍湖 （００９６０） ４５﹒５５元 跌０﹒９８％

新世界（０００１７） ４１﹒９０元 跌０﹒９５％

煤氣 （００００３） １３﹒５４元 跌０﹒８８％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



科指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

新東方在線（０１７９７） １２﹒３０元 跌２﹒０７％

同程藝龍 （００７８０） ２０﹒８０元 跌１﹒４２％

騰訊 （００７００） ６１０﹒００元 跌１﹒２９％

金蝶 （００２６８） ３０﹒４０元 跌１﹒１４％

眾安在線 （０６０６０） ４２﹒００元 跌０﹒９４％



京東集團 （０９６１８） ２８５﹒００元 跌０﹒９０％

中興 （００７６３） １９﹒８２元 跌０﹒９０％

平安好醫生（０１８３３） ８７﹒７０元 跌０﹒８５％

阿里巴巴 （０９９８８） ２０５﹒４０元 跌０﹒７７％

阿里健康 （００２４１） ２０﹒４５元 跌０﹒７３％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｕｌ）

