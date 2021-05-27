《盤後部署》Ａ場強勢港股回調後發力，恒指料二萬九水平波動

《經濟通通訊社２７日專訊》隔晚美股三大指數微升，而港股經兩日升勢後回吐，今早低開

１６７點報２８９９８點，曾失守兩萬九，全日低位見２８９５０點。隨後中國商務部宣布中美

貿易代表通電後Ａ股倒升，大市跌幅收窄，於二萬九關水平徘徊。恆指最終收報２９１１３點守

住二萬九關，跌５２點或跌０﹒１８％，主板成交２５０５﹒０２億元。國企指數報１０８４８

點，跌７點或跌０﹒０７％。恆生科技指數報８１２３點，升５１點或升０﹒６４％。

內地股市轉升，上證綜合指數報３６０８點，升１５點或升０﹒４３％，成交４２９０﹒０

４億元人民幣。深證成份指數報１４８９７點，升１０３點或升０﹒７０％，成交５１０６﹒３

３億元人民幣。



＊夸爾斯：當經濟復甦較預期好，或重啟調整買債計劃討論＊



美國聯儲局理事兼金融監管副主席夸爾斯（Ｒａｎｄａｌ Ｑｕａｒｌｅｓ）表示，對當地

經濟前景感樂觀，認為近期通脹升至２％以上只是暫時，１９７０年代通脹爆發的情況不會重現

。但他表示，若當地經濟增長超乎市場預期，在議息會議重啟調整買債計劃的討論十分重要，但

他仍指討論加息的時間仍非常遙遠。

日本航空貨物運送協會公布，日本４月航空貨物出口量（按照混載貨物計算）約１１﹒０４

８萬噸，為去年同期兩倍。相信是由於疫情導致各地封鎖，帶動居住貨運需求上升，而若按出口

目的地劃分，日本對美國的出口增２﹒１倍，對中國出口量則增八成。



＊港股跌幅受限，看好資金帶動後市上揚＊



港股明日為期結日，大市經連日升勢後今日略偏軟，然而今日Ａ場強勢，港股雖走低但回吐

幅度有限，預料後市走勢向好，加上今日成交金額達２５０５億元，較上日增約５２﹒５％，反

映資金關注，因此預計恆指本周或可於２８９００點至２９２００點水平波動。（ｊｃ）

