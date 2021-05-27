【大國博弈】傳美國貿易代表戴琦本周將與中國官員舉行首次對話

《經濟通通訊社２７日專訊》據彭博社引述消息人士透露，美國貿易代表戴琦預計將於本周

與中國官員進行首次對話，討論中美首階段貿易協議進展，目前未知與戴琦通話的是中國國務院

副總理劉鶴，還是其他官員。

消息指中美工作人員級別的通話已於美國時間周二（２５日）晚上進行，中方強調撤銷加徵

關稅的重要性，並將其作為雙邊關係的下一個必要步驟。

中國今年履行採購美國貨的數額較慢，故相信可能是今次會議的主要議題。（ａｌ）

