《台股攻略－黃振宇》台股今日跌４２點收市

《台股攻略》ＭＳＣＩ季度調整今日（２７日）收市後生效，影響台股於早市沽壓沉重，加

上新冠肺炎疫情仍然嚴峻及美國通脹疑慮，加權指數曾一度跌超過２００點，及後因台積電及鴻

海於尾市有大量買盤入市支持，導致跌幅收窄，最終收１６６０２點，跌４２點，成交金額為

５３３３億元（新台幣．下同），險守１６６００點關口。

傳產股依然成為大市焦點，其中航運股表現亮麗。航空指標股華航及長榮航升至漲停價收市

，同樣收１７﹒１５元。貨櫃股方面，萬海收在漲停價１４０﹒５０元，而長榮及陽明亦升

２﹒５％至４﹒３％，分別收８７﹒７０元及１０３元。近日走勢強勁的紡織股今日個別發展，

遠東新跌３﹒２％，聚陽跌０﹒７％，但儒鴻則收升１﹒１％，廣越亦升近５％，聚隆漲停，收

２１﹒０５元。電子權值股今日表現較弱，台積電今早開市後反覆向下，可幸尾市有買盤進場，

收５８２元，微跌０﹒５％；鴻海同樣因尾市有買盤進駐而跌幅收窄，收１０９﹒５０元，跌

１﹒８％；聯發科開市後反覆向下，收９３５元，跌１﹒７％。疫情未減，生物科技股依然強勢

，太醫、基亞、優盛、台微體以及逸達升至漲停，而生華科及高端疫苗等均同步上升。

後市展望，台灣本土疫情及美國通脹疑慮影響台股走勢，若疫情不再惡化，預料短線仍能守

住５日線１６４７８點，但美國通脹對股市影響不能忽視。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》

