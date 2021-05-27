《談國論企－黎偉成》商品住宅首季銷售額及面積飆升

《談國論企》中國的商品住宅銷售額度和面積於２０２１年前４個月同比分別升逾七成三及

近五成一，即使不及前３個月的升幅，因新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９於２０２０年前二月肆虐使

樓市買賣兩閒造成超低基數影響，而３月份開始復工復產復商復市，故今年１－４月份的銷情如

斯理想，已屬相當難得的表現。中央經濟工作會議提出２０２１年要「解決好大城市住房突出問

題」為其中重點工作任務，相信房地產平穩健康發展，使人民安居樂業，乃佳象也。



＊居民就業改善收入增有助住房後市＊



據中國國家統計局所發布的《全國房地產開發投資和銷售情況》的資料，最惹人注目的當然

是商品房住宅於２０２１年１－４月份的（一）銷售情況，所涉（Ｉ）面積為４﹒５２０３億平

方米，同比增長５１﹒１％，無疑低於１－３月份３﹒２３３２億平方米的６８﹒１％和１－２

月份１﹒５６１億平方米的１０８﹒４％升幅為低，只因２０２０年４月份未有如前幾個月所受

惡疫肆虐所困之大，比較基礎不同，惟４月份所銷售面積１﹒２８７１億平方米，低於３月份所

售１﹒６７２３億平方米，卻基乎相當於１－２月份兩個月合計１﹒５６０９億平方米之數，便

足見銷情有明顯改善。

同樣的情況亦見之於（ＩＩ）商品房的銷售額度，於２０２１年１－４月累計４﹒９萬億元

同比增長７３﹒２％，比一季度的銷售額度３﹒５０５５萬億元所增的９５﹒５％為低，仍屬比

較基礎有重大差異之所致，惟以此一幅度，當然屬高增長。

新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９於２０２０年初肆虐，全國多個城市、鄉鎮甚至省份得封關抗疫

，使特別是商品房住宅樓市買賣兩閒，壓力和衝擊相當沉重。惟國家迅即積極採取果斷措施，使

疫情受到有效控制，精準的安排復工復產復商復市使整體國民經濟得以復甦，和回復穩中有進的

發展良態，至今略逾一年的光景，樓市有明顯改善，佳象也。

相信商品房住宅樓市仍會在未來一段時期保持不俗發展和表現，因（ｉ）全國城鎮新增就業

於２０２１年１－４月份累計增加４３７萬份，而全國城鎮調查失業率於４月份為５﹒１％，比

３月份之數低０﹒２個百分點，足見就業情況不斷穩定改善，有助於增強居民的置業信心，甚至

強化買樓行動。。

至於（ｉｉｉ）中央經濟工作會議提出要‘解決好大城市住房突出問題’，實為佳策，因大

城市因地價、商品住宅樓價貴，做成突出的住房問題，故估計中央會力促大城市政府加強土地供

應、建設更多保障性租賃住房，和規範市場行為，配合促進就業、完善社保和優化收入分配結構

，使人民得以安居樂業，擴大消費，成為擴大內需這個戰略基點的重要支持力量。

正正因為商品房住宅銷情理想，故房地產開發商的商品房住宅（下同）投資意欲亦相應明顯

提升：（二）開發投資於２０２１年１－４月份累計３﹒０１６２億元同比增長２４﹒４％，無

疑仳一季度２﹒０６２４萬億所增２８﹒８％，及１－２月份１﹒０３８７萬億元的４１﹒９％

為低，但所涉之額度及升幅仍屬相當高水平，反映出開發商的投資的進取性甚強。



＊房企到位資金增三成半有良佳的預示性＊



此使新開工面積２０２１年１－４月份累計４﹒０３３５億平方米，同比增長２４﹒４％，

實際不遜於首季２﹒７０５７億平方米同比增３０﹒１％。此促施工面積達成５７﹒８０２８億

平方米，同比增長１０﹒９％。

竣工面積１﹒６５５１億平方米同比增長２０﹒７％，仍在相當程度反映出房地產開發商好

一段時期的積極開發投資，取得良好的成績，而這正好迎來住宅銷售情況有明顯改善，故內房股

的前景值得憧憬。

再看（三）房地產開發企業到位資金情況，亦佳：於２０２０年１－４月份達６﹒３５４２

萬億元同比增長３５﹒２％，特別是（１）個人按揭貸款１﹒０７３８萬億元同比增長

４１﹒３％，和（２）定金及預款２﹒４３６２萬億元同比增長更高達７４﹒１％，皆有十分良

好的預示性。

在開發方面，重要的是（３）房地產開發商自籌資金到位之數達１﹒７１６７萬億元，同比

增長１５﹒４％，亦可以在相當程度表明房企的開發投資活動日殷；（４）國內貸款９０４３億

元的３﹒６％升幅，亦相當不錯。但（５）利用外資１７億元反跌２８﹒３％，該與境外的疫情

相當嚴重，各地的經濟低迷之況不改有關。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

