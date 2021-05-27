《異動股》小米開升逾４％，首季純利升２﹒６倍不削全年銷售目標

《經濟通通訊社２７日專訊》小米（０１８１０）升４﹒２６％，報２９﹒３５元；成交約

２５８４萬股，涉資７﹒５８億元，為開市表現最佳藍籌。

集團首季業績純利７７﹒９３億元人民幣，按年大增２﹒６倍，勝預期。期內總收入及經調

整淨利潤均創單季度歷史新高。毛利１４１﹒６１億元人民幣，按年升８７﹒４％。

期內智能手機業務收入按年升６９﹒８％至５１５億元人民幣，毛利率１２﹒９％，全球智

能手機出貨量達到４９４０萬台。合夥人兼總裁王翔表示，半導體短缺情況是周期性的，每幾年

就可能出現一次，只是今次情況較嚴重，很有可能是由於不少公司錯判疫情，認為今年能根本性

解決問題的機會不大。他強調有信心可維持良好增長，相信對集團來說不是嚴重問題。

集團績後獲多間大行上調目標，區間約３０﹒４５元（中銀國際）至３７元（招商證券），

較現價有３﹒７５％至２６﹒０７％上漲空間。

現時，恆生指數報２８９９８，跌１６７點或跌０﹒５７％，主板成交６１﹒６９億元。國

企指數報１０８１２，跌４２點或跌０﹒３９％。恆生科技指數報８０８２，升９點或升０﹒１

２％。

即月期指新報２８９９４，跌１６１點，低水４點。即月國指期貨報１０８０２，跌３３點

，低水１１點。即月科指期貨新報８０５６，跌１４點，低水２９點。

上證綜合指數報３５８５，跌７點或跌０﹒２１％，成交３７﹒７８億元人民幣。深證成份

指數報１４７９６，升２點或升０﹒０２％，成交４２﹒０４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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小米 （０１８１０） ２９﹒３５元 升４﹒２６％

比亞迪電子（００２８５） ５０﹒００元 無升跌

通達集團 （００６９８） ０﹒６１元 無升跌

中興 （００７６３） １９﹒８２元 跌０﹒９０％



聯想集團 （００９９２） ９﹒６８元 無升跌

丘鈦 （０１４７８） １３﹒４０元 無升跌

瑞聲 （０２０１８） ４７﹒１５元 無升跌

富智康 （０２０３８） １﹒１６元 無升跌

鴻騰 （０６０８８） ２﹒１５元 升０﹒９４％

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表列大行評級及目標價變動：

大行 目標價 評級

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招商證券 ３２﹒００→ ３７﹒００ 維持買入

中銀國際 ２８﹒８０→ ３０﹒４５ 維持買入

麥格理 ３０﹒９０→ ３４﹒２０ 維持跑贏大市

瑞信 ３４﹒３０→ ３５﹒００ 維持跑贏大市

高盛 ３０﹒００→ ３３﹒００ 維持買入

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（ｎｓ）

