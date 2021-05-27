《異動股》壹傳媒（２８２）今早復牌，開升逾１﹒４倍

《經濟通通訊社２７日專訊》壹傳媒（００２８２）創辦人黎智英遭禁處理持股，惟集團不

受影響，壹傳媒（２８２）今早復牌，開升１４１﹒９４％，報０﹒４５元，該股成交約２１９

４萬股，涉資９８７萬元。主動買盤達９１％。

壹傳媒於本月１４日，國家安全處向行政總裁及執行董事張劍虹送函，根據維護國家安全法

，除獲保安局局長授予許可授權外，控股股東黎智英不得直接或間接處理指明罪行相關財產。儘

管黎智英禁止處理所持股份，但該集團並不認為會改變或影響現時股份交易量模式。該集團已自

本月１７日停牌，已申請自今日上午９時起恢復股份買賣。

該集團指，已評估該通知可能對潛在長遠財務及營運影響，認為該通知列作指定財產的資產

非該集團資產。於３月３１日該集團銀行及現金結餘約５﹒２１億元。該集團認為自４月１日起

至少１８個月現有營運資金將保持足夠而無須黎智英提供額外資金，且已考慮於３月３１日未償

還銀行貸款總額９３６０萬元，該貸款須於２０２２年９月３０日前償還，於３月３１日應收款

項及其他應收款項總額為１﹒８１億元及其他流動負債，包括應付款項及其他應付款項總額為３

﹒８２億元及合約負債總額為６９４０萬元。此外，概無於現有貸款契約下可能觸發交叉違約條

文。概無需要黎智英繼續提供資金或他的股權質押的貸款契約。於３月３１日，該集團未償還銀

行貸款總額為９３６０萬元，預期將續按各自時間表還款。該集團預期停止台灣蘋果日報的紙本

發行長遠將節省成本。

現時，恆生指數報２８９９８點，跌１６７點或跌０﹒５７％，主板成交６１﹒６９億元。

國企指數報１０８１２點，跌４２點或跌０﹒３９％。恆生科技指數報８０８２點，升９點或升

０﹒１２％。

即月期指新報２８９８９，跌１６６點，低水９點。即月國指期貨報１０７９６，跌３９點

，低水１７點。即月科指期貨新報８０６０，跌１０點，１２０張。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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壹傳媒 （００２８２） ０﹒４５０元 升１４１﹒９４％

東方 （０００１８） ０﹒５４０元 無升跌

文傳 （００３４３） ０﹒３３０元 無升跌

萬華媒體（００４２６） ０﹒１７６元 無升跌

華文媒體（００６８５） ０﹒２９５元 無升跌

閱文 （００７７２） ８４﹒６５０元 無升跌

新華文軒（００８１１） ５﹒４９０元 無升跌

星島 （０１１０５） ０﹒８９０元 無升跌

華泰瑞銀（０８００６） ０﹒０７９元 無升跌

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（ｊｃ）

