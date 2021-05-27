《午市前瞻》港股連升２日後現回吐，料期結日可企２９２００點

《經濟通通訊社２７日專訊》隔晚美股三大指數微升，納指見兩周高位，惟亞太股市今早普

遍向下，港股今早低開１６７點，報２８９９８，失守兩萬九。其後科網股跌勢加劇，恆指最多

曾跌２１５點，低見２８９５０，不過小米（０１８１０）績優造好，加上金融股撐市，中國商

務部宣布中美貿易代表通電後Ａ股倒升，大市跌幅曾收至８點，見２９１５７半日高，最終港股

早市收報２９０７８，跌８７點或跌０﹒３０％，主板成交９２３﹒５７億元。國企指數報１０

８１０，跌４５點或跌０﹒４１％。科指報８０９３，升２０點或升０﹒２６％跑嬴。

內地股市轉升，上證綜指報３５９９，升６點或升０﹒１８％，成交２６５３﹒８８億元人

民幣；深證成指報１４８４９，升５５點或升０﹒３８％，成交３１６７﹒９７億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）退出美國零售銀行業務，預計稅前成本一億美元，半日升

０﹒３１％，報４９﹒２５元；港交所（００３８８）跌０﹒６２％，報４７９﹒８元；銀保監

公布中國首季保險消費投訴同比增長近１３０％，友邦（０１２９９）仍升０﹒２９％，報１０

２﹒７元；傳內地要求銀行向散戶清退大宗商品相關投資產品，建行（００９３９）漲０﹒３２

％，報６﹒３４元。



＊首季業績勝預期，小米漲近２％＊



科網股半日偏軟，小米首季純利７７﹒９３億人民幣，按年大增２﹒６倍，大和指首季業務

收入及利潤率均優於預期，半日升１﹒９５％，報２８﹒７元；美團（０３６９０）半日跌２﹒

７９％，報２７１﹒８元，餓了麼在川渝廣深等美團腹地實行降費率手段；拼多多年活躍用戶升

３１％至８﹒２億，即使京東物流（０２６１８）超購７１４倍，京東集團（０９６１８）仍跌

０﹒９％，報２８５元；阿里巴巴（０９９８８）平收，報２０７元，騰訊（００７００）挫２

﹒１％，報６０５元。

芯片股半日受捧，國際半導體產業協會（ＳＥＭＩ）公布北美半導體設備出貨報告，４月份

設備製造商出貨金額按年則大增近五成，且為連續４個月創歷史新高，料２０２４年時全球預計

增加２２座８吋晶圓廠，產能提高到９５萬片。中芯（００９８１）彈５﹒９６％，報２４﹒９

元；華虹（０１３４７）飆６﹒８８％，報４３﹒５元；ＡＳＭ（００５２２）升４﹒６９％，

報１０３﹒８元；上海復旦（０１３８５）揚４％，報１３﹒５２元；晶門（０２８７８）抽升

１７﹒３９％，報０﹒８１元。



＊傳中美將啟動首階段貿協對話，敏華揚逾３％＊



中國商務部公布，今早中美全面經濟對話牽頭人劉鶴與美貿易代表戴琦通話。雙方認為發展

雙邊貿易非常重要，並彼此交換意見後同意保持溝通。外電報道，兩國預期本周舉行首階段貿易

協議的部長級對話，部分出口股走高。敏華（０１９９９）揚３﹒０５％，報１７﹒５６元；特

步（０１３６８）彈４﹒８４％，報８﹒０２元；３６１度（０１３６１）升２﹒８６％，報３

﹒２４元；申洲（０２３１３）跌２﹒２５％，報１９９﹒６元；裕元（００５５１）軟０﹒９

８％，報２０﹒１５元。



＊黃偉康：小米短炒可先獲利＊



港股連升２日後現回吐，開市曾穿二萬九關，隨後在Ａ股帶領下，恆指跌幅收窄重上該關口

。而安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，資金續漸由歐美流入亞太區市場，港

股亦有資金支持突破１００天線（約２８８９５點水平），他看好恆指後市表現。料明日期結日

恆指應可於２９２００點水平結算。而他續指，若恆指能守住百天線約２８９００點，相信下月

大市半年結有機會突破三萬關，甚或上試３１０００點水平。

而小米（０１８１０）業績表現理想，惟今日高開低走，黃偉康形容市場對其業績早有預期

，而公司現面對兩大挑戰，包括半導體短缺及印度疫情影響公司盈利。短期料將整固，於３０元

現阻力，他建議短炒投資者可於２９元以上獲利，回調至２７﹒４，即約１００天線時再考慮買

入。而對於中長線投資者，他則建議觀望，因美方制裁憂慮消減，利好公司前景。

美團亦於明日（２８日）公布業績，惟今早股價下挫，黃偉康指美團估值偏高，市盈率更達

２７７倍，而如明日業績表現不理想，股價或再下行，因此不建議投資者部署。

反而他認為晶片股有所突破，可以觀望部份股份走勢，包括中芯（００９８１）與華虹（０

１３４７）等。其中他首推華虹（０１３４７），指該股已於２月與３月低位找到支持，最近亦

造小圓底，即使今早升勢強勁，亦可現價小注部署，目標價上望５１元位置。（ｐｌ、ｊｃ）

