《美元走勢－羅明立》歐元失守１０天平均線

最高 最低 東京收市

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １０９﹒２１ １０９﹒０４ １０９﹒１５

歐元╱美元 １﹒２２０６ １﹒２１７５ １﹒２２０５

英鎊╱美元 １﹒４１２９ １﹒４０９１ １﹒４１２７

美元╱瑞郎 ０﹒８９８７ ０﹒８９６５ ０﹒８９６９

美元╱港元 ７﹒７６３３ ７﹒７６０５ ７﹒７６１０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》再有美國聯儲局官員表示已準備討論何時開始減少支持經濟的政策，但前提是

接下來的經濟數據給予正面的配合。作為金融監管副主席的誇爾斯周三指出對美國經濟保持樂觀

的展望，但認為近期通脹率升至２％以上是暫時的。近期類似的言論有所增加，但主席鮑威爾仍

然堅持寬鬆政策的立場，美匯昨日反彈上９０水平，但暫時不足以扭轉近期的弱勢。

歐元跌至１﹒２１７０附近，失守１０天平均線，區內國家的國債收益率下跌，加上歐央行

行長及其他官員近期都表示未是時候討論放慢購買資產的步伐。現時匯市整體行情仍然以區間波

動為主，但要留意美國聯儲局官員的表態及經濟數據表現，能否推動美元進一步反彈。



方向 入市價 目標位 止蝕

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元兌美元 觀 望

英鎊兌美元 買入英鎊 １﹒４１２０ １﹒４２３０ １﹒４０８０

美元兌瑞郎 觀 望

澳元兌美元 觀 望

紐元兌美元 觀 望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

