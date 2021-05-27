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即市新聞

27/05/2021 17:30

《美元走勢－羅明立》歐元失守１０天平均線

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒２１　　　１０９﹒０４　　　１０９﹒１５　
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２２０６　　　１﹒２１７５　　　１﹒２２０５　
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒４１２９　　　１﹒４０９１　　　１﹒４１２７　
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８９８７　　　０﹒８９６５　　　０﹒８９６９　
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６３３　　　７﹒７６０５　　　７﹒７６１０　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　
　　《美元走勢》再有美國聯儲局官員表示已準備討論何時開始減少支持經濟的政策，但前提是
接下來的經濟數據給予正面的配合。作為金融監管副主席的誇爾斯周三指出對美國經濟保持樂觀
的展望，但認為近期通脹率升至２％以上是暫時的。近期類似的言論有所增加，但主席鮑威爾仍
然堅持寬鬆政策的立場，美匯昨日反彈上９０水平，但暫時不足以扭轉近期的弱勢。
　　歐元跌至１﹒２１７０附近，失守１０天平均線，區內國家的國債收益率下跌，加上歐央行
行長及其他官員近期都表示未是時候討論放慢購買資產的步伐。現時匯市整體行情仍然以區間波
動為主，但要留意美國聯儲局官員的表態及經濟數據表現，能否推動美元進一步反彈。
　　
　　　　　　　　　　方向　　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　　歐元兌美元　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　望　　　　
　　　英鎊兌美元　　買入英鎊　　１﹒４１２０　　　１﹒４２３０　　　１﹒４０８０　
　　　美元兌瑞郎　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　望　
　　　澳元兌美元　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　望　　　　　
　　　紐元兌美元　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　望　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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