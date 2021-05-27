《經濟通通訊社３日專訊》聯想集團（００９９２）公布截至今年３月底止年度業績，純利
約為１１﹒７８億元（美元．下同），按年升７７％，每股基本盈利９﹒５４美仙，派末期息
２４港仙，去年同期派２１﹒５港仙。
期內，收入為６０７﹒４２億元，按年升２０％；經營溢利２１﹒８億元，按年升５２％。
（ｈｌ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
27/05/2021 12:02
《國企紅籌》聯想集團全年多賺７７％，派末期息２４港仙
《經濟通通訊社３日專訊》聯想集團（００９９２）公布截至今年３月底止年度業績，純利
約為１１﹒７８億元（美元．下同），按年升７７％，每股基本盈利９﹒５４美仙，派末期息
２４港仙，去年同期派２１﹒５港仙。
期內，收入為６０７﹒４２億元，按年升２０％；經營溢利２１﹒８億元，按年升５２％。
（ｈｌ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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