《國企紅籌》聯想集團全年多賺７７％，派末期息２４港仙

《經濟通通訊社３日專訊》聯想集團（００９９２）公布截至今年３月底止年度業績，純利

約為１１﹒７８億元（美元．下同），按年升７７％，每股基本盈利９﹒５４美仙，派末期息

２４港仙，去年同期派２１﹒５港仙。

期內，收入為６０７﹒４２億元，按年升２０％；經營溢利２１﹒８億元，按年升５２％。

（ｈｌ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

