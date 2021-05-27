  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/05/2021 12:02

《國企紅籌》聯想集團全年多賺７７％，派末期息２４港仙

　　《經濟通通訊社３日專訊》聯想集團（００９９２）公布截至今年３月底止年度業績，純利
約為１１﹒７８億元（美元．下同），按年升７７％，每股基本盈利９﹒５４美仙，派末期息
２４港仙，去年同期派２１﹒５港仙。
　　期內，收入為６０７﹒４２億元，按年升２０％；經營溢利２１﹒８億元，按年升５２％。
（ｈｌ）

　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

返回新聞主頁

最新專題
More
市場動向27/05/2021
買危疾保險要最強保障？仲要保證攞得返錢? 點先做得到?
開市Good Morning27/05/2021
林家亨：小米27.5元下翻放考慮吸納
市場動向27/05/2021
香港智慧城市發展加速，有賴業界鼎力支持
中國故事26/05/2021
《神州經脈》人幣即期破6.4關　滬指觸三千六後回頭　成交轉冷
香港要聞26/05/2021
【新冠肺炎】郵輪「公海遊」最快7月底復航　業界對計劃表示歡迎
FOCUS26/05/2021
【FOCUS】美元信用褪色益人仔　惟升幅實居前十包尾
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Zoflora®一套5枝濃縮消毒液連專用噴壺1個

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金