《經濟通通訊社２７日專訊》現年９２歲的長和系創辦人李嘉誠上月接種復必泰疫苗，李嘉
誠基金會今日在ＦＢ專頁貼文指，李嘉誠已完成接種疫苗，抗體指數讓醫生滿意，他感謝大家關
心表示：「不疫樂乎，阿彌陀佛﹗」
李嘉誠於４月１６日在養和醫院接種第一劑復必泰疫苗，至５月７日接種第二劑。（ｃｌ）
27/05/2021 13:38
【新冠疫苗】李嘉誠完成接種兩劑復必泰，醫生滿意抗體指數
《經濟通通訊社２７日專訊》現年９２歲的長和系創辦人李嘉誠上月接種復必泰疫苗，李嘉
誠基金會今日在ＦＢ專頁貼文指，李嘉誠已完成接種疫苗，抗體指數讓醫生滿意，他感謝大家關
心表示：「不疫樂乎，阿彌陀佛﹗」
李嘉誠於４月１６日在養和醫院接種第一劑復必泰疫苗，至５月７日接種第二劑。（ｃｌ）
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