《本港經濟》香港４月出口貨值按年升２４﹒４％，略遜預期

《經濟通通訊社２７日專訊》政府統計處公布，本港今年４月份商品整體出口貨值為

３８４９億元，較去年同月上升２４﹒４％，升幅比３月的２６﹒４％收窄，又較市場預測升

２５﹒９％遜色，但４月商品進口貨值按年上升２５﹒２％至４１６７億元，較３月升

２１﹒７％和預估升２４﹒４％為高。

今年４月份錄得有形貿易逆差３１８億元，相等於商品進口貨值的７﹒６％。



＊政府：首四個月貿易總額高於２０１８年同期＊



總計今年首四個月的商品整體出口貨值按年上升３０﹒８％，商品進口貨值亦上升

２５﹒５％。首四個月錄得有形貿易逆差９９１億元，相等於商品進口貨值的６﹒２％。

政府發言人表示，４月份商品出口按年強勁增長，輸往多個主要市場的出口均見明顯升幅。

今年首四個月合計，商品貿易總額顯著高於２０１８年同期錄得的高位，反映在外部需求大幅反

彈下，貿易活動活躍。展望未來，環球經濟持續復甦，在短期內應繼續為香港的出口表現提供支

持。然而，疫情變化以及其他風險因素，例如中美關係和地緣政治緊張局勢，仍然值得關注。政

府會密切留意相關情況。



＊輸往中國內地整體出口貨值升２０﹒５％＊



今年４月份，輸往亞洲的整體出口貨值按年上升２２﹒８％。輸往中國內地的整體出口貨值

亦上升２０﹒５％。另一方面，輸往日本的整體出口貨值則錄得跌幅（跌１４﹒９％）。除亞洲

的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國

（升２２﹒６％）。

今年首四個月，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是英國

（升１２７﹒９％）、台灣（升４５﹒３％）、印度（升３９﹒５％）和內地（升

３４﹒２％）。（ｃｌ）

