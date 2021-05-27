  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/05/2021 16:35

《本港經濟》香港４月出口貨值按年升２４﹒４％，略遜預期

　　《經濟通通訊社２７日專訊》政府統計處公布，本港今年４月份商品整體出口貨值為
３８４９億元，較去年同月上升２４﹒４％，升幅比３月的２６﹒４％收窄，又較市場預測升
２５﹒９％遜色，但４月商品進口貨值按年上升２５﹒２％至４１６７億元，較３月升
２１﹒７％和預估升２４﹒４％為高。
　　今年４月份錄得有形貿易逆差３１８億元，相等於商品進口貨值的７﹒６％。

＊政府：首四個月貿易總額高於２０１８年同期＊

　總計今年首四個月的商品整體出口貨值按年上升３０﹒８％，商品進口貨值亦上升
２５﹒５％。首四個月錄得有形貿易逆差９９１億元，相等於商品進口貨值的６﹒２％。
　　政府發言人表示，４月份商品出口按年強勁增長，輸往多個主要市場的出口均見明顯升幅。
今年首四個月合計，商品貿易總額顯著高於２０１８年同期錄得的高位，反映在外部需求大幅反
彈下，貿易活動活躍。展望未來，環球經濟持續復甦，在短期內應繼續為香港的出口表現提供支
持。然而，疫情變化以及其他風險因素，例如中美關係和地緣政治緊張局勢，仍然值得關注。政
府會密切留意相關情況。

＊輸往中國內地整體出口貨值升２０﹒５％＊

　　今年４月份，輸往亞洲的整體出口貨值按年上升２２﹒８％。輸往中國內地的整體出口貨值
亦上升２０﹒５％。另一方面，輸往日本的整體出口貨值則錄得跌幅（跌１４﹒９％）。除亞洲
的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國
（升２２﹒６％）。
　　今年首四個月，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是英國
（升１２７﹒９％）、台灣（升４５﹒３％）、印度（升３９﹒５％）和內地（升
３４﹒２％）。（ｃｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情27/05/2021
【選舉改革】林鄭歡迎通過完善選舉制度條例草案　下周一刊憲生效
中國故事27/05/2021
《神州經脈》中美再啟貿易對話　滬指企上三千六收市　人幣續探高
財經熱話27/05/2021
餓了麼開打外賣補貼戰 美團季績前失守250天線
FOCUS27/05/2021
【FOCUS】劉鶴戴琪首度通話　後續談判恐一波三折
市場動向27/05/2021
買危疾保險要最強保障？仲要保證攞得返錢? 點先做得到?
開市Good Morning27/05/2021
林家亨：小米27.5元下翻放考慮吸納
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Zoflora®一套5枝濃縮消毒液連專用噴壺1個

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金