《經濟通通訊社２７日專訊》差餉物業估價署公布最新住宅租金指數，今年４月私人住宅租
金指數報１７７﹒７點，按月升１﹒８９％，連升３個月，但按年仍跌１﹒２２％；今年首４個
月租金指數累升０﹒６２％。
其中，４月中小型單位租金指數報１８２點，按月升１﹒９６％；大型單位租金指數報
１４０﹒９點，按月升１﹒２２％。（ｙｗ）
27/05/2021 10:48
《本港樓市》差估署４月住宅租金指數升１﹒９％，連升３個月
《經濟通通訊社２７日專訊》差餉物業估價署公布最新住宅租金指數，今年４月私人住宅租
金指數報１７７﹒７點，按月升１﹒８９％，連升３個月，但按年仍跌１﹒２２％；今年首４個
月租金指數累升０﹒６２％。
其中，４月中小型單位租金指數報１８２點，按月升１﹒９６％；大型單位租金指數報
１４０﹒９點，按月升１﹒２２％。（ｙｗ）
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