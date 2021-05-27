【選舉改革】立法會通過修訂選舉制度草案二讀

《經濟通通訊社２７日專訊》立法會以４０票贊成，２票反對，通過修改選舉制度的條例草

案的二讀，除了主席梁君彥，全部建制派議員都有出席投贊成票，醫學界陳沛然和熱血公民鄭松

泰投反對票，會議開始合併辯論政府提出的３６９項修訂。

二讀辯論期間，民建聯陳恆鑌指，選舉制度缺乏完善資格審查，亦無強調愛國者治港原則，

指過去反對派在議會中拉布，並愈演愈烈，期望新制度下勝出選舉的人能夠顧及社會大多數，令

議會回歸理性。陳恆鑌希望當局將來再優化補選安排，建議地區議席出缺由選舉中第二名補上，

免卻補選，可令人才流動，並避免總辭公投「鬧劇」再發生。

保險界陳健波指，反對派持續阻撓施政，令政府在議會中被動、短視、不敢作為，無法解決

社會深層次矛盾，修改選舉制度可落實好行政主導，政府今後可集中精力解決社會問題。



＊曾國衞：修例內容符合香港整體利益及實際情況＊



政制及內地事務局局長曾國衞認為，社會對修例整體反應正面，修例內容亦符合香港整體利

益及實際情況，並積極回應社會關切，相信會推動本港民主穩步向前。他重申，近年反中亂港分

子，挑戰中央主權，所以當局有必要堵塞選舉制度的漏洞，認為新選舉制度符合香港實際情況，

亦與一國兩制實踐相適應，屬於一套有香港特色的民主制度，令香港重回正軌，撥亂反正，相信

今次修例，會成為香港特區全面貫徹落實「一國兩制」的里程碑。（ｈｙ）（ｚｚ）

