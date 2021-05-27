《小傳日記》魚缸跌得急，二萬九曾失，小米真架勢，大市保關位

《小傳日記》隔晚花旗國走勢幾好，納指輕輕咁上兩周高位，不過市場就憂慮通脹會唔會搞

到聯儲收水，所以升幅有限；亞洲呢邊「孖屐」噚日經歷一棍大抽升後，今日都係普遍回吐為主

。魚缸呢邊同樣隨外圍下跌，今早高開１６７點後失守二萬九，ＱＱ（００７００）、美團（０

３６９０）曾經跌２至３巴仙，成大市下跌主因，而大市盤中跌過２１５點，低見２８９５０點

，但午後魚缸跌幅收窄，企穩係二萬九關口之上，最終恆指收報２９１１３，跌５２點或唔夠半

巴仙，主板成交２５０５﹒０２億元。國企指數報１０８４８，跌７點或唔夠半巴仙。恆生科技

指數報８１２３，升５１點或升逾半巴仙。

神州Ａ場今日反而造好，上證綜合指數報３６０８，升１５點或近半巴仙，成交４２９０﹒

０４億元人民幣。深證成份指數報１４８９７，升１０３點或逾半巴仙，成交５１０６﹒３３億

元人民幣。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）有指退出花旗零售業務，股價跌近半巴仙，報４８﹒

９５銀；生發發（００３８８）漲不足半巴仙，報４８３銀；建行（００９３９）回吐近半巴仙

，報６﹒２９銀；ＡＩＡ（０１２９９）跌唔夠半巴仙，報１０２﹒２銀。



＊季績勝預期小米今起飛，變種病毒現賭仔心膽顫＊



科網佬回勇幾日之後又腳軟，係得小米（０１８１０）造好，首季純利按年大增２﹒６倍，

大和同花旗都話佢業績好過預期兼升埋「他屐」，全日走高逾３巴仙，報２９﹒０５銀；美團（

０３６９０）明日放榜前捱沽，加上餓了麼踩場響佢地盤打降費率補貼戰，美團全日唔見近３巴

仙，報２７１﹒８銀；京東物流（０２６１８）超購７１４倍，但母企京東集團（０９６１８）

仍走軟逾１巴仙，報２８４﹒４銀；；拼多多年活躍用戶升三成一至８﹒２億，阿里（０９９８

８）漲近１巴仙，報２０８﹒８銀；傳神州監管部門要求ＱＱ（００７００）學螞蟻成立金融控

股公司，ＱＱ走低逾２巴仙，報６０５﹒５銀。

濠賭佬近排因為馬交派消費券而走高，但點知噚日政府公布首宗變種病毒個案，患者帶有印

度變種病毒株，仲要打咗兩劑國藥疫苗都中招，嚇到班賭仔走返低。銀娛（０００２７）腳軟逾

１巴仙，報６５﹒６銀；新濠（００２００）唔見近半巴仙，報１４﹒３８銀；金沙（０１９２

８）平收，報３５﹒３５銀；永利澳門（０１１２８）走低逾１巴仙，報１３﹒４２銀；美高梅

（０２２８２）走低一格，報１２﹒４４銀。



＊疫苗人人搶康希諾向上，晶片唔夠貨晶門升到傻＊



廣州疫情反彈，網上瘋傳當地民眾爭打疫苗，反而疫苗佬著遍跌。得康希諾（０６１８５）

走高逾２巴仙，報３３６銀；另一邊廂，國藥（０１０９９）噚日喺國際醫學期刊到公布疫苗三

期臨床結果，旗下兩款疫苗打兩針後都有超過七成保護率，國藥全日走低逾半巴仙，報２６﹒５

５銀；復星醫藥（０２１９６）行落逾２巴仙，報６３﹒４銀；開拓藥業（０９９３９）折讓配

股之餘主要股東同步減持，唔見近４巴仙，報６８銀；歌禮製藥（０１６７２）候選藥獲開展中

國臨床，股價彈高近一成二，報３﹒７５銀。

有傳特斯拉打算預付爭晶片貨源，同寶島、泡菜國及花旗國業界傾緊晶片供應，國際半導體

產業協會（ＳＥＭＩ）仲預計２０２４年全球會增加２２座８吋晶圓廠，產能提高到成９５萬片

，芯片佬走高。中芯（００９８１）走上近６巴仙，報２４﹒８銀；華虹（０１３４７）抽升近

８巴仙，報４３﹒９５銀；ＡＳＭ（００５２２）走高逾４巴仙，報１０３﹒２銀；上海復旦（

０１３８５）彈高逾６巴仙，報１３﹒８銀；晶門（０２８７８）飛起逾一成七，報０﹒８１銀

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