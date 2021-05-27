港股二萬九失而復得，收２９１１３跌５２點，美團騰訊各挫約２％

《經濟通通訊社２７日專訊》隔晚美股造好高收，市場對於通脹上升促使當局提早縮減ＱＥ

表示擔憂，亞洲股市今早普遍低走，港股低開１６７點隨即失二萬九關口，隨後跌幅收窄，並於

二萬九關口上落。個股方面，科技股普遍下挫，騰訊（００７００）、美團（０３６９０）跌２

至３％，成大市下跌主因，午後港股維持百點跌幅，最終企穩二萬九收，報２９１１３，跌５２

點或跌０﹒１８％，主板成交２５０５﹒０２億元。國企指數報１０８４８，跌７點或跌０﹒０

７％。恆生科技指數報８１２３，升５１點或升０﹒６４％。

內地股市輕微高收，上證綜合指數報３６０８，升１５點或升０﹒４３％，成交４２９０﹒

０４億元人民幣。深證成份指數報１４８９７，升１０３點或升０﹒７０％，成交５１０６﹒３

３億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒３１％，報４８﹒９５元，以現價計，該股暫連跌

２日，累計跌幅０﹒５１％。港交所（００３８８）升０﹒０４％，報４８３元，以現價計，該

股暫連升３日，累計升幅７﹒２４％。騰訊（００７００）跌２﹒０２％，報６０５﹒５元；建

行（００９３９）跌０﹒４７％，報６﹒２９元；友邦（０１２９９）跌０﹒２％，報１０２﹒

２元。



＊科技股走勢不一，中美貿易談判出口升跌各異＊



今早科技股走勢不一，小米（０１８１０）首季純利大漲近３倍，刺激股價造好升３﹒２％

，報２９﹒０５元；美團（０３６９０）跌２﹒７９％，報２７１﹒８元；新東方在線（０１７

９７）升８﹒６％，報１３﹒６４元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１３﹒１％。

華虹（０１３４７）升７﹒９９％，報４３﹒９５元，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅１

５﹒３５％。明源雲（００９０９）升７﹒２９％，報４１﹒９５元。

中美兩國預期本周舉行首階段貿易協議的部長級對話，但出口股走勢各有升跌，申洲（０２

３１３）升１﹒６７％，報２０７﹒６元，以現價計，該股暫連升７日，累計升幅２０％。德昌

（００１７９）跌０﹒９８％，報２０﹒１５元；裕元（００５５１）跌０﹒９８％，報２０﹒

１５元；創科（００６６９）升１﹒５９％，報１４６﹒６元，以現價計，該股暫連升５日，累

計升幅８﹒９２％。萬洲（００２８８）升１﹒３４％，報６﹒８２元。



＊澳門發現變種病毒賭股偏軟，銀保監調查恆大股價走弱＊



澳門首次發現印度變種病毒株，患者為確診３９歲男子，濠賭股應聲回吐，銀娛（０００２

７）跌１﹒０６％，報６５﹒６元；新濠（００２００）跌０﹒４２％，報１４﹒３８元；澳博

（００８８０）跌２﹒９２％，報８﹒９７元；永利澳門（０１１２８）跌１﹒４７％，報１３

﹒４２元；金沙（０１９２８）無升跌，報３５﹒３５元；美高梅（０２２８２）跌０﹒１６％

，報１２﹒４４元。

內地傳媒報道，盛京銀行通過直接或間接渠道向中國恆大（０３３３３）輸血千億元人民幣

，包括盛京銀行集中持有大量恆大的債券等，銀保監目前正調查當中。恆大跌２﹒４８％，報１

２﹒５８元；其他內房方面，中海外（００６８８）升０﹒１１％，報１８﹒８２元，以現價計

，該股暫連升２日，累計升幅１﹒６２％。潤地（０１１０９）跌０﹒１３％，報３７元；融創

（０１９１８）跌０﹒１７％，報２８﹒９元；碧桂園（０２００７）跌１﹒６％，報９﹒８４

元。（ｕｌ）

