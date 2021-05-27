《輪證國度－劉嘉寳》五月最後部署



《輪證國度》轉眼間五月只餘下２個交易日，恆指上周初連升２日後回穩，一度收復１０和

２０天線，可惜港股承接外圍跌勢未能企穩２０天線，總計上周累漲４３０﹒８７點。

恆指周一（２４日）低開４０點，甫開跌幅曾縮至１４點，見２８４４４點全日高，及後受

壓，見２８１９５點全日低，跌穿１０天線（約２８２７０點）後喘穩。午後跌幅收窄，恆指最

終收報２８４１２。受轉倉因素影響下，恆指周一尚未脫離上落區間，大市表現可算是悶局一場

，以十字星收市。

恆指周二（２５日）急升，一口氣收復２０，５０和１００天線。如站穩，或有望修補３月

１８日之裂口約２９１８０至２９３１８之區間。周三（２６日）港股受帶Ａ股推動下造好，連

續兩日企於１００天線之上收市並重上兩萬九之上水平。

個股方面，恆指公司公布季檢結果，所有變動將於６月７日生效，基金將在６月４日

（周五）收市時換馬。市場估計指數基金將減持友邦保險（０１２９９）、匯豐控股

（００００５）以及騰訊（００７００）共計７０億港元資金。友邦及騰訊兩者下調較大，預計

合共３﹒６２％，預料兩股至６月７日新權重生效前，股價將短期受壓或於現行區間橫行。相反

，阿里巴巴（０９９８８）、美團（００３６９）權重上調則有望獲被動資金追入。

投資者如看好美團，或可留意美團購２２５７７，行使價３３８﹒２元，實際槓桿６﹒４倍

，引伸波幅４８﹒６％，換股比率１００兌１，２０２１年９月２７日到期。相反，看淡則可留

意美團沽１２１１７，行使價２１３﹒６８元，實際槓桿４﹒４倍，引伸波幅５３２﹒６％，換

股比率１００兌１，２０２１年１１月８日到期。

另外，小米（０１８１０）與美國國防部達成和解後，獲移出黑名單，指數機構即將股份重

新納入指數，將分兩階段，納入全球股票指數系列（ＦＴＳＥ ＧＥＩＳ），以及相關市值加權

指數，６月４日收市後將納入小米５０％，６月１８日收市後將納入另一半，並與半年計季度檢

討一齊生效。

投資者如看好小米股價走勢，或可留意小米購１９８５９，行使價３１﹒９３元，實際槓桿

６﹒１倍，引伸波幅４６﹒３％，換股比率１０兌１，２０２１年９月２７日到期。相反，看淡

則可留意小米沽２０７６１，行使價２１﹒５３元，實際槓桿６﹒６倍，引伸波幅４５﹒８％，

換股比率１０兌１，２０２１年９月２７日到期。

《國泰君安股票衍生工具銷售副總裁 劉嘉寳》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

