《缸邊麗評－熊麗萍》５月港股有驚無險，哪類股份值得留意？

《缸邊麗評》５月份港股有驚無險，以昨天（２７日）恆指收市計算，恆指仍較４月底有

４００點進帳，但由於中央政府對新互聯網平台企業的整改要求仍未完畢，ＡＴＭＸＪ股份當中

，只有小米（０１８１０）的表現較佳，其餘股份仍受政策陰影而有壓力，相關股份仍未真正轉

勢。



中央政府的政策亦向教育股埋手，「民促法」正式頒布實施，並將９月生效，以Ｋ１２課程

為主的教育股即時插水式下跌，由於新法規令這些教育機構難以進行收購（併購是教育股盈利增

長的主要元素），亦需解決關聯交易問題，估計管理層在未來三個月將著力解決應對新規，股價

料維持低位。除了Ｋ１２之外，校外培訓機構亦有新規管，包括禁止隨便開辦校外培訓課程及監

管收費，此舉料是希望減低家庭的教育開支，希望可提高生育率，一些以校外培訓課程的教育股

隨即急挫。教育股現階段宜觀望管理層的業務調整策略及政策執行措施，股價現水平再跌機會不

高，但整體大方向是對教育機構嚴格監管，教育股未宜吸納。



另一方面，內地多個部門約談了鐵礦石、鋼材、銅及鋁等重點企業，要求維護大宗商品市場

價格秩序，不得囤積居奇。由於商品價格持續大幅上升，令下游產品生產商成本壓力不斷提升，

包括造船、家電等，間接令居民生活開支增加。原材料股亦相應由高位回調。由於商品價格受多

方面因素影響，包括國際市場供求，內地減排及疫情抑制增產，加上政策出台即時令相關產品價

格及股價下跌，但在供需不平衡，而增加產能亦非短時間見效，估計政策影響祇屬短暫，加上人

民幣升值，可考慮短線炒波幅。



筆者認為一些與民生相關的行業，政策面應較多，醫療、藥物及電訊服務限制收費，板塊的

政策風險較高。



筆者認為同樣受國際價格影響而後者中聯重科（０１１５７）是買入對象。二線科網股包括

Ｓａａｓ業務為主的股份亦已見底回升，繼續留意微盟（０２０１３）、金碟國際

（００２６８）及明源雲（００９０９）。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》

