《鍾之日記》中美啟通話，Ａ場四連升

《鍾之日記》５月２７日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



白宮易主後，中美去年１月簽署的首階段貿易協議何去何從，一直是懸念。今日早上，國務

院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美貿易代表戴琦首度通話，雙方認為發展雙邊貿

易非常重要，並就彼此關心的問題交換了意見，同意繼續保持溝通。美國貿易代表辦公室聲明指

，戴琦表達了拜登政府以勞工為中心的貿易政策指導原則，以及目前對美中貿易關係的審視，同

時提出了關注的問題。戴琦向外媒表示，美中貿易和經濟關係仍面臨非常大的挑戰，需要拜登政

府全面關注。從中美各自發布的簡短聲明看，「撤回關稅」議題恐仍是鐵板一塊。而據彼得森國

際經濟研究所估算，截至４月，中國購買美國商品為目標金額６４５億美元的７３％。



＊Ａ場四連升，企穩二萬九＊



中美再啟通話令人民幣匯率再拉升，人民幣中間價今日三連揚刷近三年高，即期匯率

（ＣＮＹ）早盤未跟隨高開，開盤後持續上升，午後成功升破６﹒３８元關口，最高見

６﹒３７２７。尾盤維持升勢，收報６﹒３７５８漲１７２點，六連升，創２０１８年５月２２

日以來新高。離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）偏強，現再升１０２點子，報６﹒３６９８，同創

２０１８年５月以來最高。

滬綜指早盤收復三千六惟未企穩，午後市況再轉強，滬指全日升０﹒４３％，實現四連升，

報３６０８﹒８５點，是今年２月底以來首次收市站上三千六關口。人幣強勢，外資今日透過陸

股通淨流入Ａ股１４６﹒２７億元人民幣，累計本周外資流入超過４７３億元人民幣，惟兩市成

交從周二（２５日）逐步回落，今日成交９３９７億元人民幣，按日減少２﹒８％。

亞洲股市今早普遍低走，港股低開１６７點隨即失二萬九關口，隨後跌幅收窄，並於二萬九

關口上落。科技股普遍下挫，騰訊（００７００）、美團（０３６９０）跌２至３％，成大市下

跌主因，午後港股維持百點跌幅，最終企穩二萬九收，報２９１１３，跌５２點或跌０﹒１８％

，主板成交２５０５﹒０２億元。



＊小米首季純利增２﹒６倍，餓了麼打減價戰挑戰美團＊



小米（０１８１０）首季業績勝預期，季內純利７７﹒９３億元人民幣，按年大增２﹒６倍

；而總收入及經調整淨利潤均創單季度歷史新高。毛利１４１﹒６１億元人民幣，按年升８７﹒

４％。

小米今日收高３﹒２％，收市站穩２９元以上，實現三連升，且是表現最佳藍籌。

績後多家大行上調小米的目標價，高盛調升至３３元，而花旗和摩通均上調至３５％。不過

，亦有券商對小米的展望卻有隱憂，野村認為儘管最近美國法院解除小米的投資禁令及智能手機

訂單穩定，但認為大部分的正面因素已反映，上行空間有限，亦有不明朗因素，雖然上調目標價

１４﹒８％至３１元，但將評級由「買入」降至「中性」。

內媒報道，阿里（０９９８８）旗下的餓了麼目前已在超十城試點費率透明化，並在川渝廣

深等美團腹地實行降費率手段，總支出１０億補貼費率打翻身仗。美團收挫２﹒８％，而阿里則

升０﹒９％。

市傳內地監管當局要求騰訊成立金融控股公司，並將其與金融有關的業務放入該新公司，以

讓當局能更好地進行監管。騰訊收跌２％，報６０５﹒５元。



＊恆大疑槓桿收購盛京銀行，當局啟調查＊



中國恆大（０３３３３）去年一度傳出流動性緊張，盡管問題短暫地獲得解決，但恆大近來

以各種手段集資的做法亦被市場看在眼裏。據內媒《財新》報道，中國監管機構正在調查中國恆

大與盛京銀行（０２０６６）之間的交易，報道指交易涉資超過１０００億元人幣。

盛京銀行總部位於遼寧省，為中國恆大所控股的銀行機構，同時大量持有由中國恆大發行的

債券，不過報道指，中國恆大可能通過發行債券募集的資金買入盛京銀行股權，這違反了當局於

２０１８年訂立的規定。中國恆大受驚股價跌２﹒５％，報１２﹒５８元；盛京銀行則仍升

０﹒６％。

內地愈來愈多地產商陷入困難，最新一家為Ａ股公司藍光發展（滬：６００４６６）。該公

司近日盛傳財困，２６日更遭上交所發出監管工作函，進一步打擊投資者信心，在首批大額債券

到期前，公司境內債「２０藍光０２」今日市價暴跌至４８元人民幣的歷史新低，盤中兩度觸發

臨時停牌。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

