《投資心得－潘鐵珊》創科多個業務續理想，積極拓展生產配合增長

《投資心得》創科實業（００６６９）繼續有理想的增長，截至去年１２月３１日止的全年

業績，錄得收入達９８﹒１億美元，比２０１９年同期上升２８％；而股東應佔溢利則同比上升

３０﹒２％至８億美元。

集團在各業務及不同地區的銷售額均有良好表現，繼續保持領先導地位。集團於北美、歐洲

、中東以至非洲均有２０％至３０％的增長。業務方面則以電動工具為主，而戶外園藝工具業務

及地板護理業務均有雙位數增長。



＊核心業務轉至網上銷售、門市取貨＊



集團的另外一個亮點，是有自主研發的電子商貿平台。集團與電子商貿客戶緊密合作，加速

將核心業務轉至網上銷售、門市取貨流程。此外亦積極拓展如中國、越南、墨西哥及北美等多地

區的生產力並擴大庫存能力，以提供更好的產品及服務質素。

值得留意的是，集團靠自主研發產品，並由傳統電源轉型至充電式技術產品，帶動集團的銷

售及毛利率增長。新一代產品有ＲＹＯＢＩ高性能無碳刷、ＭＩＬＷＡＵＫＥＥ Ｍ１８ ＦＵ

ＥＬ往復鋸、ＭＩＬＷＡＵＫＥＥ ＭＸ ＦＵＥＬ輕型設備系統等；而集團在美國、歐洲、澳

洲、越南及中國等各地設有研發中心及在全球共有超過６００人的工程師團隊，均能體現集團在

技術研發上的優勢。



＊股價上望１７０元，跌穿１１０元止蝕＊



財務表現方面仍然穩健，集團投資於存貨，營運資金佔銷售額的比例為１４％，高於市場水

平。相信集團在現今的電子商貿趨勢底下，能續有良好的增長。建議現價買入，上望１７０元，

跌穿１１０元止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》

（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）

