《財金樂道－陳樂怡》恒指短期仍反覆，資金繼續流入中資金融股

《財金樂道》由於近期美國通脹數據升溫，但經濟增長數據參差。儘管美國聯儲局官員普遍

贊成持續目前的寬鬆貨幣政策，但是市場有不同的觀點。預計聯儲局未來討論收水的時機，仍然

充滿變數，令近期環球金融市場波動性增加。然而，５月國內多家可投資港股基金推出，帶動港

股通淨流入回升。另一方面，Ａ股市場走勢有所改善，支持恆指突破５０天平均線的阻力。預計

恆指短期走勢仍然會十分反覆，支持位上移至５０天平均線。



＊歐美過度刺激經濟副作用正浮現＊



聯儲局議息記錄顯示，官員普遍支持維持目前的寬鬆貨幣政策。不過，多位官員表示，假如

美國經濟繼續快速增長，在未來幾個會議，可能開始討論縮減買債規模。事實上，透過政府大規

模刺激經濟，配以非常寬鬆貨幣政策，再加上疫情受控等因素，美國經濟走向較以往更難準確預

測。因此，估計聯儲局將視乎未來公布的經濟數據，調節政策。提早討論收水的憂慮，短期仍然

是全球股市的主要風險。

歐洲央行表示，部分以服務業為主的國家，企業負債沉重。假如目前財政刺激措施被移除，

債務壞帳比率可能明顯上升。此外，歐洲央行警告，過去數月股市及住宅價格急升，未來可能出

現調整。事實上，過度刺激經濟的副作用正慢慢浮現。雖然歐美央行暫不會減少政策支持，但在

疫苗接種率上升，經濟開始回穩的情況之下，央行未來可能微調言辭，給予政策更大的靈活性，

以應對未來經濟數據的變化。



＊標指能否守穩５０天線將成焦點＊



由於中國和發達國家經濟陸續重啟，主要央行的貨幣政策可能進入新的階段，預計超低利率

政策將持續，但市場流動性泛濫情況或將稍微調整。然而，環球金融資產價格過去一年升幅顯著

，任何流動性的收緊，難免將為金融資產價格帶來壓力。事實上，儘管美國主要股指，下跌幅度

不是太明顯，但是很多溢價估值偏高的股票，過去２－３個月走勢已有轉弱跡象。步入５月後，

標普５００指數亦開始轉趨反覆，能否守穩５０天平均線的主要支持，將成為短期焦點。

國內４月固定投資以及工業增加值表現平穩。然而，４月社會消費品零售額較１９年只上升

８﹒８％，明顯令人失望。不過，較弱的經濟數據，令投資者憧憬國內將不會過急收緊貨幣政策

。加上人民幣兌美元匯率進一步走強，支持Ａ股繼續反彈。滬深３００指數周二更突破１００天

平均線的阻力。透過滬深股通的北向資金淨流入，周二超過２００億元人民幣，創下單日新高。

總體而言，Ａ股走勢有所改善。



＊內險走勢落後，留意高等教育股＊



板塊方面，中資金融股近日走勢突出。事實上，由於中央年初開始將國內貨幣政策率先正常化

，中資股已率先調整。因此，Ａ股估值相對吸引，有利資金流入。證監會主席易會滿在中證協會

員大會提出，證券行業高質量發展，刺激資金流入券商股。此外，Ａ股上升，也有利於內險股。

事實上，內險股走勢頗為落後，市盈率普遍低於１０倍，建議收集。

民辦教育法促進條例細節出台，將於９月起實施。新政明確監管Ｋ９及非營利性幼教。相反

在高等教育領域，市場最關注的併購交易並沒有受限，變相解除不確定因素。此外，主席習近平

近日提出減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔，預計對於校外培訓機構的監管，將會

加強。因此，民辦Ｋ９教育和補習學校將受壓。預計資金將流入高等教育、職業教育股；建議留

意相關概念股包括中教（００８３９）、中國東方教育（００６６７）及中國科培（０１８９０

）。

由於中央擔心商品近期的上漲會明顯損害下游企業的盈利能力，並進一步加劇通脹壓力；因

此，預計中央將出招為商品價格降溫，短期內中國大宗商品股的價格將承受壓力。然而，商品是

應付通脹的主要投資工具之一，投資者可考慮趁低收集優質商品股。其中，銅將受益於電動汽車

和可再生能源領域的強勁需求。紫金礦業（０２８９９）大多數利潤主要來自銅和金礦，預計未

來２－３年產量將大幅增長，投資者可優先留意。《凱基證券亞洲研究部經理 陳樂怡》



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