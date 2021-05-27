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即市新聞

27/05/2021 09:05

《思前想後－郭思治》港股只要突破２９４０５可展新升浪

　　《思前想後》踏進本周，整個大市漸受即月期指之轉倉及結算等相關活動所主導，從周來之
市勢看，一眾好倉大戶似已開始作部署，從技術上看，自上周二（１８日）開始起，恆指已持續
穩收於１０天線（約２８２９７點）之上，至本周二（２５日）更一舉重越２０天線（約２８５
０９點）及５０天線（約２８６６０點），其後在買盤支持下，更重越１００天線（約２８８４
２點），並且伺機上破本月７日之高位２８８８４點。由於大市已呈突破，技術上本月大市之形
態現已扭轉成先低而後高，連同４月份在內，大市已連續上升兩個月，單從技術上看，該可確認
自２月１８日高位３１１８３點開始之中期調整，該已止步於３月２５日之低位２７５０５點，
而目前只屬中期調整之延續而已。

＊跨月高低腳雙底，有利後市發展＊

　　本周四（２７日）是即月期指轉倉高峰日，而本周五（２８日）則是即月期指結算日，到下
周一（３１日）則是即月場外衍生工具結算日，照目前之市勢看，本月期指或可在較高處進行轉
倉及結算，從技術上看，形勢該有利於６月大市之發展，因恆指如能在較接近月內高位轉至６月
份，只要大市於上旬時份再稍作抽升，已可伺機上試或上破４月２９日之高位２９４０５點，一
旦成功突破此關，則３月２５日之低位２７５０５點及５月１４日之低位２７７１５點將成跨月
份之高低腳式雙底，形勢當有利後市之發展。
　　傳統而言有「五窮」之說，惟直到執筆一刻止計，本月大市確曾略見反覆，但由於波幅偏細
，故實談不上「窮」，惟對部分於高台追入新經濟股及汽車股之投資者來說，如一直持貨守候，
由於帳面上之虧蝕嚴重，確有「窮」之感，但照看最令人不安之一刻可能已過，故如有足夠的持
貨能力及能耐，筆者認為仍該續作守候，當然，如資金許可，再於低處稍作小許增持亦問題不大
，畢竟自高位起累計的跌幅已不算少。

＊四月及五月升市，「六絕」難成＊
　
　　踏進６月份，傳統有「六絕」之說，惟由於４月及５月均屬上升月份，故技術上該有利６月
之發展，加上有半年結，估計一眾基金均會有維穩部署，只是在交投較一般水平之下，由於動力
不配，大市之升勢或會稍受規限，而較重要的阻力為４月２９日之高位２９４０５點，因此乃兩
個多月來之高位，如能成功突破此關，則大市該有機會漸發展成新一潮之升浪。
《香港股票分析師協會副主席　郭思治》（本欄逢周四刊出）

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