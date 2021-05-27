《經濟通通訊社２７日專訊》中國商務部公布，今早上午，中共中央政治局委員、國務院副
總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美貿易代表戴琦通話。雙方本著平等和相互尊重的態
度，進行了坦誠、務實、建設性的交流。雙方認為發展雙邊貿易非常重要，並就彼此關心的問題
交換了意見，同意繼續保持溝通。（ａｃ）
27/05/2021 09:48
【大國博弈】劉鶴與美貿易代表戴琦通話，同意繼續保持溝通
《經濟通通訊社２７日專訊》中國商務部公布，今早上午，中共中央政治局委員、國務院副
總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美貿易代表戴琦通話。雙方本著平等和相互尊重的態
度，進行了坦誠、務實、建設性的交流。雙方認為發展雙邊貿易非常重要，並就彼此關心的問題
交換了意見，同意繼續保持溝通。（ａｃ）
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