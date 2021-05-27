《輪證高清－孫明哲》醫藥、汽車版塊近日見資金持續流入

《輪證高清》踏入４月份之後，港股波幅明顯收窄，４月份恆指高低波幅不足１２００點，

今個月暫時亦是相若，市況轉趨淡靜，流入窩輪牛熊證市場的資金亦有所減少，投資者都問究竟

有什麼股份或主題可以炒作。細看近日窩輪市場的資金流向，除了流入騰訊產品的資金較明顯之

外，其他相關資產的資金不算太多，看似沒有發現，但其實部分版塊的產品持續見少量資金流入

，例如醫藥股及汽車股，中生製藥（０１１７７）、吉利（００１７５）及長汽

（０２３３３）認購證均見資金流入，投資者在利用網站上的輪證資金流向圖觀察資金情況，從

中尋找焦點股份。事實上，這兩版塊股價近日都不乏消息刺激，股價都見近期的高位。

投資者在挑選這類二三線股的窩輪時可能會發現產品選擇不多，這時候就更需要注意產品的

條款，從控制風險出發挑擇合適的產品，宜利用貼價至輕微價外、中年期、低街貨的產品捕捉正

股的變化，這類條款的產品對沖值較高、引伸波幅變化對輪價影響較輕，較能有效追蹤正股的走

勢，是較合適的產品選擇。

另外，市況急速變化，資金亦可能隨時轉至其他股份或版塊，若遇上市況不如預期，投資者

應果斷止蝕，保留實力等待下一次機會。窩輪有時間值損耗，就算是中長期產品，持有一段時間

時損耗亦會明顯，因此持有時間亦是窩輪的成本，若看錯市又繼續持有將會增加成本，是不可取

的策略，所以嚴守止蝕對窩輪買賣特別重要。最後，投資者如希望利用窩輪捕捉醫藥股及汽車股

份的走勢，可留意以下產品。



產品編號 行使價 到期日

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中藥購２１８９７ １０﹒００元 ９月３０日

藥明購２３２４９ １３９﹒９８元 ９月２９日

石藥購２３２４６ １２﹒３９元 １１月２３日

吉利購１２６７３ ２１﹒６３元 ９月２０日

長汽購２３７９８ ２２﹒００元 ８月０３日

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《高盛董事總經理 孫明哲》



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