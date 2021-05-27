【人仔急升】人幣即期收漲１７２點破６﹒３８，六連升創逾三年高

《經濟通通訊社２７日專訊》人民幣中間價三連揚刷近三年高，即期匯率（ＣＮＹ）今早未

有跟隨高開，但開盤後不久轉升，午後漲幅擴大，成功升破６﹒３８元關口，最高見

６﹒３７２７。尾盤維持升勢，收報６﹒３７５８漲１７２點，六連升，創２０１８年５月２２

日以來新高。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）仍然偏強，現再升１０２點子，報６﹒３６９８，同創

２０１８年５月以來最高。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４０３０，較上個交易日升６９點子，實

現三連升，續刷近三年新高，上個交易日報６﹒４０９９。



＊專家：人民幣匯率將繼續呈現雙向波動特徵＊



市場分析人士認為，近期人民幣對美元走強，主要受到中國經濟恢復態勢良好、美元指數走

低等因素影響。展望未來，分析人士認為，美國聯儲局在強勁經濟和通脹數據壓力下縮小資產購

買力度的預期將對美元構成支撐，美元難以出現持續的單邊下跌或上漲，人民幣匯率將繼續呈現

雙向波動特征。

華創證券首席宏觀分析師張瑜最新點評指出，目前央行對匯率的態度應是不預設點位，交由

市場決定，按照機制自主定價，彈性加大，存在過度交易慣性的時候會做適度預期指引。匯率升

值最大的負面效應就是可能沖擊出口競爭力，但是全球供給恢復仍在路上，中國出口仍強，議價

能力充分。（ｊｔ）

