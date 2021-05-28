《陸言堂－陳永陸》恒指６月底前企穩３萬點並不困難

《陸言堂》港股又再突破，但是否可以穩守在２９０００點水平，成為大家關注的問題。



近日不少分析都認為，Ａ股上升，資金持續流入Ａ股市場，乃是刺激港股上升的主要原因，

所以港股的生死，似乎與Ａ股拉上極大的關係。故此只要Ａ股表現理想，應該可以為港股帶來推

動作用。



不過要留意的是，近日除了Ａ股市場之外，其實整個亞洲新興市場表現都十分理想，歸根究

底，應該與美元持續回軟有關。早前美元指數上試９３點後見頂回落，近日一度失守９０點水平

，這的確有利於區內股市的表現，而且市場早前或會因為印度等地的疫情出現反覆，而對區內市

場感到憂慮而卻步，但一段時間過去後，似乎疫情對區內的出口業影響不算太大，而且部分國家

的疫情亦沒有受到拖累，所以資金重投區內市場亦屬正常，畢竟區內市場有點落後。



而且全球的疫情雖然反覆，但似乎對各地的經濟影響不如去年般嚴重，加上歐美國家本地經

濟活動，因為疫苗接種速度頗為理想，已經開始逐步回復正口，對進口需求不斷上升，這對亞洲

區內國家的出口有利，故此資金開始重新留意區內市場，亦屬正常。而且區內股市的確相較歐美

股市為落後，以估值去計算十分便宜，所以資金在半年結前大量流入區內股市，亦是十分合理的

。



如果資金真的持續流入區內市場，相信亞洲區股市的升浪應該可以持續至下月底，即半年結

前仍然可以看好，同時港股亦可望再次挑戰３００００點的水平。當然唯一憂慮的是，中央對人

民幣升值值過快之情況，可能會作出政策上的調整，而近排中央亦暗示不希望股市上升過快，這

或會令中港股市出現一些短期的波動，不過由於整體上中港股市的估值不算過高，所以相信資金

仍然會願意繼續追捧中港股市，所以在６月底前恆生指數企穩在３００００點之上，其實並不困

難，因為對比今日收市價計算，幅度其實不算多。《獨立股評人 陳永陸》

