靄華押業全年純利年跌１３％，派末期和特別股息１﹒１２仙

《經濟通通訊社２７日專訊》靄華押業（０１３１９）公布，截至２月２８日止年度純利約

９３１４﹒４萬元，按年跌１３﹒３％，每股盈利４﹒８仙，派末期股息每股０﹒６４仙，另派

特別股息每股０﹒４８仙，派息共１﹒１２仙。

該集團指，收益約１﹒８３億元，跌１８﹒４％，純利率５１％，升３﹒１個百分點。淨息

差升０﹒６個百分點，至１３﹒７％，應收貸款本金總額９﹒３４億元，跌２７％。該集團指，

借貸比率由去年同期的５５﹒２％，降至２月底的２６﹒２％。（ｗｈ）



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