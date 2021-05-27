《經濟通通訊社２７日專訊》靄華押業（０１３１９）公布，截至２月２８日止年度純利約
９３１４﹒４萬元，按年跌１３﹒３％，每股盈利４﹒８仙，派末期股息每股０﹒６４仙，另派
特別股息每股０﹒４８仙，派息共１﹒１２仙。
該集團指，收益約１﹒８３億元，跌１８﹒４％，純利率５１％，升３﹒１個百分點。淨息
差升０﹒６個百分點，至１３﹒７％，應收貸款本金總額９﹒３４億元，跌２７％。該集團指，
借貸比率由去年同期的５５﹒２％，降至２月底的２６﹒２％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
27/05/2021 07:56
靄華押業全年純利年跌１３％，派末期和特別股息１﹒１２仙
《經濟通通訊社２７日專訊》靄華押業（０１３１９）公布，截至２月２８日止年度純利約
９３１４﹒４萬元，按年跌１３﹒３％，每股盈利４﹒８仙，派末期股息每股０﹒６４仙，另派
特別股息每股０﹒４８仙，派息共１﹒１２仙。
該集團指，收益約１﹒８３億元，跌１８﹒４％，純利率５１％，升３﹒１個百分點。淨息
差升０﹒６個百分點，至１３﹒７％，應收貸款本金總額９﹒３４億元，跌２７％。該集團指，
借貸比率由去年同期的５５﹒２％，降至２月底的２６﹒２％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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