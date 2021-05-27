《經濟通通訊社２７日專訊》綠葉製藥（０２１８６）公布，與阿斯利康中國已簽署《獨家
推廣協議》，授予阿斯利康產品博優諾，為「ＬＹ ０１００８」，貝伐珠單抗注射液在內地
２１個省市及自治區縣域市場的獨家推廣權。
該集團指，此次合作將與阿斯利康發揮雙方優勢，鞏固和拓展博優諾在內地業務和市場覆蓋
，推動該產品進一步惠及更多患者人群。博優諾是由該集團博安生物自主開發的生物抗體藥物。
該產品於近期獲得國家藥品監督管理局的上市批准，用於治療晚期、轉移性或復發性非小細胞肺
癌和轉移性結直腸癌。（ｗｈ）
27/05/2021 07:56
綠葉製藥（０２１８６）授阿斯利康產品內地獨家推廣權
《經濟通通訊社２７日專訊》綠葉製藥（０２１８６）公布，與阿斯利康中國已簽署《獨家
推廣協議》，授予阿斯利康產品博優諾，為「ＬＹ ０１００８」，貝伐珠單抗注射液在內地
２１個省市及自治區縣域市場的獨家推廣權。
該集團指，此次合作將與阿斯利康發揮雙方優勢，鞏固和拓展博優諾在內地業務和市場覆蓋
，推動該產品進一步惠及更多患者人群。博優諾是由該集團博安生物自主開發的生物抗體藥物。
該產品於近期獲得國家藥品監督管理局的上市批准，用於治療晚期、轉移性或復發性非小細胞肺
癌和轉移性結直腸癌。（ｗｈ）
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