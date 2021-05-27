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即市新聞

27/05/2021 07:59

壹傳媒（２８２）：黎智英遭禁處理持股集團不受影響，今早復牌

　　《經濟通通訊社２７日專訊》壹傳媒（００２８２）於本月１４日，國家安全處向行政總裁
及執行董事張劍虹送函，根據維護國家安全法，除獲保安局局長授予許可授權外，控股股東黎智
英不得直接或間接處理指明罪行相關財產。儘管黎智英禁止處理所持股份，但該集團並不認為會
改變或影響現時股份交易量模式。該集團已自本月１７日停牌，已申請自今日上午９時起恢復股
份買賣。　　
　　該集團指，已評估該通知可能對潛在長遠財務及營運影響，認為該通知列作指定財產的資產
非該集團資產。於３月３１日該集團銀行及現金結餘約５﹒２１億元。該集團認為自４月１日起
至少１８個月現有營運資金將保持足夠而無須黎智英提供額外資金，且已考慮於３月３１日未償
還銀行貸款總額９３６０萬元，該貸款須於２０２２年９月３０日前償還，於３月３１日應收款
項及其他應收款項總額為１﹒８１億元及其他流動負債，包括應付款項及其他應付款項總額為
３﹒８２億元及合約負債總額為６９４０萬元。此外，概無於現有貸款契約下可能觸發交叉違約
條文。概無需要黎智英繼續提供資金或他的股權質押的貸款契約。於３月３１日，該集團未償還
銀行貸款總額為９３６０萬元，預期將續按各自時間表還款。該集團預期停止台灣蘋果日報的紙
本發行長遠將節省成本。（ｗｈ）

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