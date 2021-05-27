《日入而息》完善選舉制度草案三讀通?過；京東物流暗盤升兩成

《今天重點》﹡立法會三讀通過修訂選舉制度草案；林鄭歡迎完善選舉制度草案通過，下周

一刊憲並生效；梁君彥稱議會內仍有不同聲音；港澳辦表示確保新選舉制落

實是港府和社會各界共同責任

﹡京東物流（０２６１８）暗盤收報４８﹒５５元，一手帳面賺８１９元

﹡香港４月出口貨值按年升２４﹒４％，略遜預期

﹡本港４月樓價指數升０﹒４％，四連升兼創２１個月新高；差估署４月住宅

租金指數升１﹒９％，連升３個月

﹡外電表示保安局長致函銀行若處理黎智英帳戶或面臨監禁刑罰；李家超稱凍

結黎智英資產與正常營商者行為扯不上關係

﹡警方拒批六四遊行集會申請，支聯會擬上訴；警方反對六四集會，李家超籲

市民勿參與未經批准集結

﹡本港今日無新增確診病例，去年１０月中以來首次



《即日市況》﹡港股二萬九失而復得，收２９１１３跌５２點，美團騰訊各挫約２％



《深滬股市》﹡滬指收升０﹒４％企三千六，人幣再升陸股通流入百億



《美元匯價》﹡歐元失守１０天平均線；歐元最新報１﹒２２０３╱０７，日圓最新報

１０９﹒１４╱１６



《公司業績》﹡聯想集團（００９９２）全年多賺７７％，派末期息２４港仙

﹡李氏大藥廠（００９５０）首季純利按年升２﹒９％



《公司資訊》﹡港鐵（０００６６）歡迎政府邀請開展洪水橋站規劃及設計工作

﹡傳商湯科技最快年底前在港上市

﹡網易雲音樂去年經調整虧損１６億，月活躍戶１﹒８億

﹡中生製藥（０１１７７）腎癌藥「蘋果酸舒尼替尼膠囊」獲國家藥監局註冊

證書

﹡恆地（０００１２）樓價突破前年高位不難，下半年或升數個百分點

﹡京東（０９６１８）、阿里（０９９８８）、華為等聯合發起國企數字化協

同創新聯盟

﹡拉夏貝爾（０６１１６）逾１﹒８億Ａ股限售股上市流通

﹡恆生（０００１１）與數碼港合作，支持和協助數碼港創科企業發展大灣區

業務；恆生銀行表示錢果豐、李家祥退休，利蘊蓮出任董事長

﹡高銀金融（００５３０）德意志信託針對公司清盤呈請聆訊押後至６月１１

日

﹡康寧傑瑞（０９９６６）兩款藥物訂立技術開發合作

﹡梁振英稱壹傳媒（００２８２）公告未確認運作不受影響

﹡華興資本（０１９１１）合共簽定３億美元銀團定期貸款

﹡匯控（００００５）退出美國零售銀行業務，將出售９０間分行；新美國發

展策略更有效滿足客戶需要，續提供全面美國服務

﹡聯想（００９９２）全年個人電腦和智能設備業務稅前溢利增長３４％；聯

想料芯片短缺情況將持續，惟不擔心會影響集團生產力及盈利

﹡石四藥集團（０２００５）附屬新產品投入工業化生產並實現銷售

﹡工行（０１３９８）已申請２００億美元全球中期票據計劃

﹡德泰新能源集團（００５５９）王顯碩辭任董事會主席職務，由陳偉祺接任

﹡證監會表示奧星生命科技（０６１１８）股權高度集中，籲股東及投資者審

慎行事

﹡聯交所譴責及批評東岳集團（００１８９）主席張建宏等１０名董事

﹡ＤＹＮＡＭ（０６８８９）疫情影響已見底，將投資３億美元購買飛機

﹡時代鄰里（０９９２８）獲控股股東增持１２０萬股，不排除將進一步增持

﹡中生製藥（０１１７７）獲副主席鄭翔玲增持１３８萬股，持股增至

４﹒６７％



《神州民企》﹡海豐國際（０１３０８）擬建造八艘集裝箱船舶，涉資近１２億



《中國要聞》﹡４月規上工業企業利潤增速回落至５７％，首四月翻倍

﹡中國１－４月ＯＤＩ增２﹒２％至３４３﹒２億美元

﹡統計局表示４月規上企業利潤回落，採礦業增長明顯加快

﹡格力電器擬以最多１５０億元回購，或刷最大回購記錄

﹡首批公募ＲＥＩＴｓ下周一開售

﹡劉鶴稱探索實現更精準的數據確權，促公平競爭反壟斷

﹡瑞士承認中證監同等地位，兩國企業互為上市豁免審查

﹡人行１００億逆回購利率持平，續零投放零回籠；人行開展５０億元央行票

據互換（ＣＢＳ）操作；人行擬上調銀行跨境融資槓桿率，外資行資金壓力

料減

﹡中物聯表示１－４月物流業總收入同比增長３４﹒３％

﹡內媒證南方電力緊張，廣東限電已兩周有工廠開三停四

﹡傳發改委調查國有五大油企過去數年使用進口原油情況

﹡上期所表示原油期權即將掛牌，加快成品油等品種上市

﹡閒置２４年珠海「爛尾樓」獲接盤，涉資４億元人民幣

﹡傳梁強空降中國華融新一任總裁，銀保監黨委已批准

﹡海南深入開展樓市整治，８３家企業和中介遭停業整頓

﹡多家礦機代理屏蔽內地用戶，四川開會研究挖礦情況

﹡外電稱字節跳動本周啟股票回購計劃，在職員工出售價格翻倍

﹡銀保監表示加強反壟斷與反不正當競爭執法信息公開工作

﹡長三角四大產業鏈聯盟揭牌

﹡乘聯會表示４月乘用車市場產品競爭力指數環比小幅下滑

﹡監管續對社區團購高度關注，十薈科技違反價格法再遭罰

﹡因工作及個人原因，捨得酒業多名董事、監事集體辭職



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒３％報１６６０１點，止四連升



《其他消息》﹡消息指民建聯葉傲冬料任政制局副局長，輔助曾國衛

﹡傳梁振英擬參選特首，北京「未落閘、未祝福」

﹡警方拒批六四遊行集會申請，支聯會擬上訴；警方反對六四集會，李家超籲

市民勿參與未經批准集結

﹡林正財稱引入非本地培訓醫生無政治目的，每屆政府有權提出修例

﹡外電表示保安局長致函銀行若處理黎智英帳戶或面臨監禁刑罰

﹡薛永恆稱港府已在４個重點數據基建項目投資９億元

﹡李家超稱凍結黎智英資產與正常營商者行為扯不上關係

﹡香港４月出口貨值按年升２４﹒４％，略遜預期

﹡本港４月樓價指數升０﹒４％，四連升兼創２１個月新高

﹡中原表示樓市價量升確認大牛市，料樓價６月破歷史高位

﹡柏傲莊ＩＩＩ首批推１８２伙，折實價６７５萬起

﹡差估署４月住宅租金指數升１﹒９％，連升３個月

﹡粉嶺住宅地明起招標，中原料估值１８﹒５億

﹡陸金所香港推ｉＢｏｎｄ Ｐｌｕｓ開戶獎賞優惠

﹡深股通額度全日用１０６﹒６億元；滬股通額度全日用８８﹒９億元，陸股

通淨流入１４６億

﹡團結香港基金歡迎政府修例引入非本地培訓醫生

﹡行會批准政府邀請港鐵開展洪水橋站詳細規劃設計

﹡蘇潔瑩獲委任為港島東醫院聯網總監

﹡政務司長辦公室不批准支聯會六四遊行集會群組聚集

﹡穎翔證券違反《操守準則》遭證監會譴責及罰款１５０萬元

﹡英皇戲院進駐銅鑼灣時代廣場，目標今年聖誕節前營業



《大國博弈》﹡中國外交部表示旅日中國政治學者袁克勤涉間諜罪被起訴

﹡世銀上調俄羅斯今年經濟增長預測，美國制裁不成威脅

﹡美參議院批准清潔能源法案的稅減措施排除中國電動車

﹡美國考慮秋季再舉行四方安全對話，聚焦基礎設施

﹡美國貿易代表戴琦表示中美經貿關係仍面臨相當大的挑戰

﹡商務部表示中美應共同努力推動第一階段貿易協議落實；首四月中歐貿易增

４２％，投資協定互惠互利

﹡傳日本與歐盟將發表聯合聲明呼籲台海和平及穩定

﹡傳拜登或任命前國務院高級官員伯恩斯出任駐華大使

﹡劉鶴與美貿易代表戴琦通話，同意繼續保持溝通

﹡澳洲對閉門審判楊恆均案遺憾，中方反對澳方無理干擾

﹡外交部表示用競爭來定義或主導中美關係是完全錯誤



《選舉制度》﹡立法會三讀通過修訂選舉制度草案

﹡立會三讀通過修例草案，梁君彥稱議會內仍有不同聲音

﹡林鄭歡迎完善選舉制度草案通過，下周一刊憲並生效

﹡港澳辦表示確保新選舉制落實是港府和社會各界共同責任

﹡中總歡迎完善選舉制條例草案通過，為政制發展創新局

﹡香港中小型企業總商會歡迎完善選舉制度條例草案通過



《新冠肺炎》﹡本港今日無新增確診病例，去年１０月中以來首次

﹡大陸否認阻礙復必泰疫苗售台，稱應循正途向復星採購

﹡中國駐美使館表示支持徹查全球生物實驗室等尋病毒源頭

﹡廣東疫情擴大，專家表示暫時毋須收緊或暫停回港易

﹡澳門首次發現印度變種病毒株，患者已打兩劑國藥疫苗

﹡澳門中年漢離世兩周前曾打復必泰，評估稱與疫苗無關

﹡台灣再增４０１本土確診，追加２６６宗校正個案

﹡梁子超稱郵輪「公海遊」船員隔兩周檢測太寬鬆

﹡港府延長社交距離措施兩周，正考慮第二階段疫苗氣泡

﹡李嘉誠完成接種兩劑復必泰，醫生滿意抗體指數

﹡機管局推機票抽獎計劃，送６萬張機票予已接種疫苗者

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