《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ３４４６４．６４ 升 １４１．５９點╱０．４１％
標普５００ ４２００．８８ 升 ４．８９點╱０．１２％
納斯達克 １３７３６．２８ 跌 １．７２點╱０．０１％
倫敦富時１００ ７０１９．６７ 跌 ７．２６點╱０．１０％
法蘭克福ＤＡＸ １５４０６．７３ 跌 ４３．９９點╱０．２９％
巴黎ＣＡＣ４０ ６４３５．７１ 升 ４４．１１點╱０．６９％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．８１，歐元兌美元１．２１９０
28/05/2021 07:46
《日出而作》道指高收逾百點，經濟數據強勁，復甦概念股再漲
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ３４４６４．６４ 升 １４１．５９點╱０．４１％
標普５００ ４２００．８８ 升 ４．８９點╱０．１２％
納斯達克 １３７３６．２８ 跌 １．７２點╱０．０１％
倫敦富時１００ ７０１９．６７ 跌 ７．２６點╱０．１０％
法蘭克福ＤＡＸ １５４０６．７３ 跌 ４３．９９點╱０．２９％
巴黎ＣＡＣ４０ ６４３５．７１ 升 ４４．１１點╱０．６９％
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