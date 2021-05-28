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28/05/2021 07:50

《華爾街內望》美國上周初申失業救濟人數下跌，道指續升１４１點

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美國上周初次申領失業救濟人數降幅超預期，勞動力市場改善
提振市場對經濟復甦的預期，美股周四（２７日）個別發展。
　　道指續漲１４１點或０﹒４１％，報３４４６４點。標指漲４點或０﹒１２％，報４２００
點。納指跌１點或０﹒０１％，報１３７３６點。
　　美國上周初次申領失業救濟人數降至４０﹒６萬人，創十四個月最低，而另一份報告顯示企
業在設備上的支出亦加速增長，市場關注即將公布的個人消費支出報告。
　　據《紐約時報》報道指，美國總統拜登即將宣布下財年６萬億美元的預算案，創二戰以來最
大規模支出，引發國債供應憂慮。
　　美國十年期國債收益率升至１﹒６０７％，三十年期國債收益率漲至２﹒２８８％。財政部
標售七年期國債，標售中標利率為１﹒２８５％，標投倍數為２﹒４１，高於平均水平，七年期
國債收益率升至１﹒２５９％。
　　市場亦密切關注經濟數據和聯儲局官員的言論，以尋找通脹失控的跡象，以及儲局可能開始
縮減其大規模刺激措施的可能性，達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗最郊新表示，勞動力市場已經
比許多人所認為緊張。
　　個股方面，波音攀升３﹒８７％，其歐洲競爭對手空中巴士將產量目標上調至接近翻倍，波
音供應商通用電氣跳漲７﹒０９％。
　　輝達跌１﹒３５％，惟次季營收預測勝預期，公司無法確定其最近的營收增長有多少是由動
蕩的加密貨幣挖礦市場帶來。（ａｌ）

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