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28/05/2021 09:20

《新股掛牌》京東物流首掛開報４６﹒０５元，較招股價高逾１４％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》京東物流（０２６１８）今日首掛，開報４６﹒０５元，較招
股價４０﹒３６元高出１４﹒１％，以每手１００股計，不計手續費，每手賺５６９元。
　　該股公開發售獲超額認購７１４﹒６１倍，一手中籤率８％。（ｅｄ）

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