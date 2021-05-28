《新股掛牌》京東物流首掛開報４６﹒０５元，較招股價高逾１４％

《經濟通通訊社２８日專訊》京東物流（０２６１８）今日首掛，開報４６﹒０５元，較招

股價４０﹒３６元高出１４﹒１％，以每手１００股計，不計手續費，每手賺５６９元。

該股公開發售獲超額認購７１４﹒６１倍，一手中籤率８％。（ｅｄ）

