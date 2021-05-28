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即市新聞

28/05/2021 17:16

《窩輪匯智－劉嘉輝》炒輪宜適時獲利或轉倉讓好夢成真

　　《窩輪匯智》去周提到騰訊（００７００）業績前後的輪證部署，投資者或需因應正股走勢
的變化，調整所持的輪證倉位，可考慮轉倉至較貼價及年期較長的選擇，靜待正股進一步走出新
的方向。
　　本周公布業績的眾多個股當中，小米（０１８１０）頓成為市場焦點。公司交出令市場意外
的一份業績，上季總收入達到７６９億元人民幣，按年增長５４﹒７％；利潤７７﹒９億元人民
幣，按年升２﹒６倍。股價業績後炒高，創三個月新高，突破１００天線，是今年３月以來首次

　　輪證市場亦有不少資金留意小米反彈機會，截至５月２８日的數字，小米累積的好倉暫為市
場上第二多，相當於超過５﹒６７億元，僅次於騰訊的整體街貨量。短線資金流方面，我們則留
意到有部分資金先行沽出認購證趁勢食糊離場，將利潤先行袋袋平安，截至５月２８日的三天，
認購證流出超過２２００萬元。
　　市場上不少貼價小米認購證的街貨水平已有較多累積，以行使價約３０元水平為例，今年６
月到期的產品，實際槓桿高達１４倍。隨正股展現出較強的走勢，以較高槓桿產品轉倉的策略在
於，投資者可先沽出已貼價或是價內的產品，將部分利潤轉以資金需求較少的進取選擇，一方面
可先行獲利，又不失正股其後的潛在升勢。投資者或可留意市場上較低街貨的輕微價外之選，以
行使價於３３元附近的認購證，今年９月中到期，能提供的實際槓桿近７倍。相反，一旦正股經
過一輪急升後出現回吐，轉倉後的產品雖有損失，但僅為早前獲利的一部分，避免「由賺轉蝕」
令好夢成空。《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監　劉嘉輝》
　
＊產品無抵押品，投資者或無法收回全部應收款項。

＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品


＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時
諮詢專業建議。

＊作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。

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