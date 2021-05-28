《窩輪匯智－劉嘉輝》炒輪宜適時獲利或轉倉讓好夢成真

《窩輪匯智》去周提到騰訊（００７００）業績前後的輪證部署，投資者或需因應正股走勢

的變化，調整所持的輪證倉位，可考慮轉倉至較貼價及年期較長的選擇，靜待正股進一步走出新

的方向。

本周公布業績的眾多個股當中，小米（０１８１０）頓成為市場焦點。公司交出令市場意外

的一份業績，上季總收入達到７６９億元人民幣，按年增長５４﹒７％；利潤７７﹒９億元人民

幣，按年升２﹒６倍。股價業績後炒高，創三個月新高，突破１００天線，是今年３月以來首次

。

輪證市場亦有不少資金留意小米反彈機會，截至５月２８日的數字，小米累積的好倉暫為市

場上第二多，相當於超過５﹒６７億元，僅次於騰訊的整體街貨量。短線資金流方面，我們則留

意到有部分資金先行沽出認購證趁勢食糊離場，將利潤先行袋袋平安，截至５月２８日的三天，

認購證流出超過２２００萬元。

市場上不少貼價小米認購證的街貨水平已有較多累積，以行使價約３０元水平為例，今年６

月到期的產品，實際槓桿高達１４倍。隨正股展現出較強的走勢，以較高槓桿產品轉倉的策略在

於，投資者可先沽出已貼價或是價內的產品，將部分利潤轉以資金需求較少的進取選擇，一方面

可先行獲利，又不失正股其後的潛在升勢。投資者或可留意市場上較低街貨的輕微價外之選，以

行使價於３３元附近的認購證，今年９月中到期，能提供的實際槓桿近７倍。相反，一旦正股經

過一輪急升後出現回吐，轉倉後的產品雖有損失，但僅為早前獲利的一部分，避免「由賺轉蝕」

令好夢成空。《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 劉嘉輝》



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