《套期保值－蕭猷華》中美貿易會談，釋出甚麼訊號？

《套期保值》昨天（２７日），國務院副總理劉鶴與美國貿易代表戴琪通話，這是拜登政府

上任以來，中美經貿領域高層首次溝通，亦是自中方與前美國總統特朗普簽署第一階段貿易協議

後，雙方貿易牽頭人再次恢復對話。市場關注雙方就這次會議，會傳遞甚麼訊息？關稅會不會撤

銷呢？



自從前總統特朗普執政時期，美國開始不斷伺機打壓中方，借香港、新疆問題大肆抹黑、煽

動民意、無理制裁內地和香港官員，甚至發動金融戰等，導致中美關係迅速惡化，跌至歷史最低

點。儘管如此，中美貿易仍然是雙方最穩定的領域，２０２１年首季，內地向美國出口同比增長

６２﹒７％，由美國入口亦增長５７﹒９％，貿易出入口增幅巨大，某程度上是受去年疫情影響

，基數低，但是中美在貿易層面上，依然是最大的合作夥伴。



中國副總理劉鶴與美國商務部代表戴琪的通話後，雙方發表聲明，指出發展雙邊貿易至關重

要，本著平等和互相尊重的態度，進行了坦誠、務實和建設性的溝通，雖然聲明都是一般的官腔

態度，但是，美方在這次對話中不但沒有提出「第一階段貿易協議」的內容、也沒有提及中方有

否採購足額的美國貨。筆者認為原因是雙方明白由於去年受疫情影響，第一階段貿易協議所要求

中方採購２０００億美元美國貨，已經不切實際。



回看，今年３月，在美國阿拉斯加舉行的中美高層戰略對話，外長王毅、政治局委員楊潔篪

與美國國務卿布林肯的針鋒相對，火藥味甚濃，中美關係跌至新低點。不過，今次在貿易範疇的

對話中，突顯雙方即使存在分歧、磨擦，經貿關係絕對是最牢固的部分。筆者認為今次中美貿易

高層對話，顯示雙方縱使有分歧，但不迴避；有矛盾，但不忽視共同利益，求同存異，不僅有利

中國、美國，甚至全世界。最後，讀者可能最關心中美會否互相撤銷關稅？筆者認為機會存在，

既可降低美國通脹，而且美國很多商會一直反對開徵關稅，拭目以待吧。

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》

