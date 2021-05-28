《缸邊隨筆－石鏡泉》錢多會咬人

《缸邊隨筆》窮佬是不會知道銀紙怎咬人的，但有錢佬就知銀紙是會咬人的，而且是咬到入

心入肺。



這兩周，筆者有文講Ｒｅｖｅｒｓｅ Ｒｅｐｏ，就是美國的銀行水浸，要將「錢」回存至

美國聯邦儲備局，數額達３５００億美元之多，如果美儲局續每月購債１２００億美元，而美國

的銀行（即是有錢佬）無地去花他們這３５００億美元的話，到年底，就可以有１萬多億美元的

錢，放在銀行，無鬼用，你認為「有錢佬」會不為這１萬多億美元的「多餘錢」無地花，而心痛

。荷包有錢，而不能用，或無地可用，係人都心痛，怎好？



為甚麼有錢也用不上？



買股？股升已多，怕跌。



買比特幣？跌到怕。



買債？怕通脹。



買樓？在美國做業主是不易的，責任不少，而且空置屋如被人闖入，佔居一個月，間樓便是

人家的。



買金？金不升。



買油？可以負油價。



＊美股每大跌 都有錢托市＊



怎好？最好就是股市，無端端跌，就即刻撲入去買股，等回升至之前高位，這就是為甚麼美

股每次大跌都有「救火隊」出來「托市」。



這個局面是從怎樣來？今年３月２日，筆者有文：《１０年債息升完？》



３月時，市場十分擔心美債息升至兩厘，但就是在大家驚之時，美１０年債息就由１﹒７厘

悄悄而下，至今時是１﹒５、１﹒４了，所以你叫美儲局怎怕通脹呢？當日文如下，看完，大家

應認識，大戶之所以成大戶，是因為人家布局早小戶好幾個月。







＊美１０年債息升完？＊



美１０年債息於周五（２月２６日）應升完，跟著會在１﹒２％至１﹒４％來回，直到拜登

的１﹒９萬億美元水浸方案被通過，１０年債息又再起波瀾。



周日（２月２８日），筆者跟些朋友討論當周的債股市走勢，筆者如是說：



債股走勢是大戶黑吃黑。



一般牙力少的大戶以為美十年債息不會升穿１﹒５％，超級大戶就夾穿你１﹒５％，直撲１

﹒６％。另外，在周四（２月２５日）拍買７年期國債上就罷買，使到該次拍賣是近年來最差的

承接，營造債市恐慌。超級大戶知道，不買７年債，１０年債息必急升，即債價跌，將原預算買

７年債的錢，轉去買跌了價，即平了的１０年債。在未買債前，更會沽空股票，因債息升，股必

跌，所有這些攻掠一定會在周五（３月５日）前做齊，因怕美儲局在周末出手救股、救債。



這次超級大戶是完美地做完了山林風火之策。



此前兩三星期，不動如山地，在場外即大家見不到的市場，布好債市沽空和股票沽空的衍生

工具的局，但在人人見到的場內，就推高股價。



怎知超級大戶在布債市沽空局？債息在近月慢慢上升。



這個布局要靜雞雞，要如軍隊林中徐行，你空中偵察機也看不到我，但只有見林中群鳥飛起

，才可估林中有人，這就是美１０年債息升破１﹒２％。



到進攻前夕就要疾走如風，俾你見到７年國債拍賣承接少，但１０年債息升一升，又回下至

１﹒５％的人人警戒位，以麻痺大眾。班美儲局靚仔，又大大聲話唔怕通脹升，等大眾坐定粒六

。



然後是周五（２月２６日），攻烈如火，ｍａｋｅ ｔｈｅ ｋｉｌｌｉｎｇ，美股狂跌，

港股狂跌。但請留意，美１０年債息到晚上，就回下至１﹒４％水平，即是超級大戶已開始食糊

了，下一周（３月８日－１２日）局勢應明朗。



＊美債息稍回 港股即回升＊



周二（３月２日），結果明朗了，港股回升，執筆時是昨五六時，估計昨晚美股是升，美

１０年債息是在１﹒４％以至稍下水平。



為甚麼超級大戶要在周五（２月２６日）食糊？



對炒家言，「山林風火」戰略中的「山、林」，是可以用數月來布局，但到發動「風火」之

擊，就限於人的體力，頂多是禿鷹７２小時，三天不眠不休地炒，之後就一定要鳴金收兵，去休

息，這是索羅斯的一員勇將在其《Ｍｏｎｅｙ Ｂａｚａｒ》一書中，不經意透露出來。



筆者這個陰謀論你可以不信，筆者在之前的「女股神話將要怕」一文中有謂：



美１０年債息已三扒兩撥升上１﹒３３％，後向如何？野村話：美十年債息１﹒３％可，升

破１﹒５％，股有難。



上一周（２月２２－２６日）有提及會講講為何美債息會升，為文時，未有女股神周日（２

月２８日）在ＣＮＢＣ的訪問，今見到，她又講會打到嚟，就不得不將甚麼的遠因、中因等擱到

周三（３月３日）談（但如昨晚美股有難，又要推遲講，因為處理打到嚟重要過講為甚麼會打到

嚟）。



今時炒家多是Ｍｏｍｅｎｔｕｍ Ｔｒａｄｅｒ，即是追風族，追住風口，追逐些飛天豬，

這些追風族是會加大市場的波動性，當市場波動性增大時，就好像飆車族拐彎搶前，可以一下子

逾出或碰上防撞攔，就算反彈回賽道中，在防撞攔外的旁觀者都可能有事，即是城門失火，殃及

池魚。



野村話市場的ＣＴＡ基金（追風族的其中一族），之前大沽美債，基本打算在沽至１﹒３％

以至１﹒４％時便食糊，即是美債息會回下。但市場是受四方八面人馬影響，如屆時有人馬殺上

１﹒５％，則那些在１﹒３％和１﹒４％食了糊的ＣＴＡ基金，會返身再沽，那時１﹒５％以至

１﹒６％一破，便會直望２％了。



野村謂美１０年債息，見１﹒５％，美股會跌８％，如１０年債息見２％，美股會跌多少？

要看雪球滾得有幾大，但美股要跌１０％以至２０％是有機會的。



做完女股神和野村的傳聲筒，看周一（３月１日）美股及今周（即３月５日前）的１０年美

債息表現？！



美國大戶黑吃黑完畢，飽食便遠颺等第二次開餐。



長遠言，美債息升不升，當然升。不過，炒友是炒當下，不炒長遠的，他們今天可炒升，明

天會轉膊炒跌，因為他們是炒當下。不過美聯儲局則看長遠，故美聯儲局管不了你短期的死活，

只可惜，如炒友短期死了，就見不到金光大道的明天。



至於拜登的１﹒９萬億美元水浸方案如何為１０年債息再起波瀾，周三（３月３日）談。



（本文曾刊於３月２日）







＊華虹半導體先看４６﹒５元＊



昨（２７日）在《午市閒談》視頻中，筆者推介了華虹半導體（０１３４７）。華虹主要從

事半導體產品的製造及貿易，並專注製造２００ｍｍ晶圓半導體。



集成電路股昨全線上升，華虹半導體昨收報４３﹒９５元，大升７﹒９９％。同類６隻報升

的股票中，華虹的升幅最大；預期市盈率３５﹒８４倍，預期周息率０﹒３４％。



＊首季績佳 政策支持＊



華虹半導體上兩周公布首季業績，首季銷售收入創歷史新高，按年升逾５０％；股東應佔溢

利按年增長６３％。華虹更預期，第二季銷售收入按季將升近一成，毛利率約２３％至２５％。



全球芯片供應緊絀，芯片製造獲國家支持，芯片股原就看俏，而華虹的股東組成又較多內地

資本，更可看高一線。



野村指華虹首季銷售勝預期，遂調高目標價至４８元，而瑞信則下調華虹目標價至４７元。

至於大摩對華虹就最為樂觀，目標５８元。



周線圖上，華虹半導體昨午推介時報４３﹒６元，正伺機挑戰保力加通道中軸的阻力位

４６﹒５元，並望上軸高位５３元。



策略上，有興趣者可在回調至４２元才買，短期阻力４６﹒５元，目標首站也是４６﹒５元

，再圖５３元；短期支持在４２元，跌破４０元止蝕。







《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

