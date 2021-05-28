《專家之言－麥嘉嘉》抗通脹買基金高息股，ｉＢｏｎｄ亦值得考慮

《專家之言》美國最新公布４月綜合消費物價指數（ＣＰＩ）按年上漲４﹒２％，創

２００８年９月以來最大增幅，當中以能源價格的增速較快。美國五年期通脹平衡率升至

２﹒７５％，通脹平衡率破頂，反映對通脹預期繼續升溫。過去半年在通脹預期升溫下，市場擔

心央行會以加息應對通脹，美國十年期國債息率便由去年不足１厘升至３月最高的１﹒７厘水平

。５月至今，美國十年期國債孳息率維持１﹒５６厘至１﹒７厘水平。

主調收水憂慮下，高估值新經濟股受衝擊；新經濟股大多屬增長型股份，通脹向上，利率趨

升，侵蝕未來現金流的價值，估值具下調風險。相反，直接受惠經濟復甦的舊經濟股，包括銀行

股，大都具備低估值、高息的條件。



＊利率預期上升，金融板塊受惠＊



投資策略上，在利率上升預期下，有利銀行股淨息差表現，我們預料金融板塊會因此而受惠

。此外，公用事業收費在通脹下有機會上調，有利公用股表現。

在傳統概念，金價與通脹有正向關係。市場上還有其他與抗通脹相關的投資產品可供選擇，

如收息基金、ＲＥＩＴｓ及高息股等。

資產配置上，業務穩定的高息股則可提供防守力。而最近金管局公布發行的第八批通脹掛勾

債券（ｉＢｏｎｄ）亦值得考慮。



＊ｉＢｏｎｄ政府發行違約風險低＊



香港金融管理局（金管局）公布將發行新一批通脹掛勾債券（ｉＢｏｎｄ），６月１日開始

接受認購。通脹掛勾債券的本金與通脹水平的指標掛勾，可避免實際收益受到通脹侵蝕。而且，

通脹掛勾債券一般由政府發行，違約的可能性極低。由於派息的息率與ＣＰＩ掛勾，故通脹率愈

高，派息便愈多。《申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉》

（筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。）

