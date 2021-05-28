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即市新聞

28/05/2021 12:55

【京東添子】京東物流首掛升幅遜暗盤，何啟俊：短炒博快納入股指

　　《經濟通通訊社記者劉孝言２８日報道》京東系第三子，由京東集團（０９６１８）分拆的
京東物流（０２６１８）今日首掛，開報４６﹒０５元，較招股價４０﹒３６元高出１４﹒１％
，以每手１００股計，不計手續費，每手賺５６９元；而早市收４４﹒７元，比上市價只升１０
﹒７５％。
　　據昨日收市後輝立交易場暗盤交易資料顯示，該股暗盤最高曾見５２元，較招股價升２８﹒
８％，最終收報４８﹒５５元，升２０﹒３％，每手１００股，未計手續費帳面賺８１９元；至
於富途暗盤則收報５２﹒３５元，收升２９﹒７％，未計手續費，一手帳面賺１１９９元　。
　　該股公開發售獲超額認購７１４﹒６１倍，一手中籤率８％，基投名單更為矚目，軟銀、淡
馬錫及黑石均榜上有名。
　　有「女股神」及「連登契媽」之稱的方舟投資（ＡＲＫ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ）創辦人Ｃ
ａｔｈｉｅ　Ｗｏｏｄ，旗下基金亦從國際配售中購入３８０萬股，涉資１﹒５億元。
　　京東物流獲逾１３６萬人認購，僅次於快手（１０２４）的約１４２萬人，成為歷來第二多
人認購的新股，反映不少投資者有意向其部署。

＊短炒４４元買入，目標５０元＊

　　千里碩證券研究部經理何啟俊向《經濟通通訊社》表示，京東物流昨日暗盤升幅勝市場預期
，今日掛牌後升一成左右才較為合理。他認為，該股市值符合快速納入指數的條件，將吸引被動
金追入，推薦投資者於４４元水平買入，短期目標價睇５０元，跌穿招股價４０﹒３６元止蝕。
　　如投資者有意作中長線部署，他認為中線布局亦有不俗斬獲，但在市況待突破下需更有耐心
等待。何啟俊指出，京東物流為港股物流板塊帶來新血，成為首隻規模大及有後台（京東系）的
龍頭物流股，交投應勝於行業板塊。而且該股且網購概念，可受內地消費政策提振，待物流網絡
及供應鏈升級擴張後業務增長可期。另外，該股吸引不少機構投資者追入，亦為利好因素之一。

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