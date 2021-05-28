《經濟通通訊社２８日專訊》據英國天空新聞引述消息人士報道指，七國集團（Ｇ７）財長
預計下周五至六（４至５日）在倫敦會議上，達成全球最低企業稅率協議，而有關稅率可能是
１５％，不過能否達成共識在一定程度上取決於美國的承諾。
英國財政部則表示，正推動在會議上達成協議，歡迎美國對解決這問題作出新承諾，並贊同
最低稅率可能有助於確保企業繳稅，不過愛爾蘭財長多諾霍表示對計劃存在重大關切。（ａｌ）
28/05/2021 14:35
《外地經濟》傳七國集團財長有望下周達成全球最低企業稅率協議
《經濟通通訊社２８日專訊》據英國天空新聞引述消息人士報道指，七國集團（Ｇ７）財長
預計下周五至六（４至５日）在倫敦會議上，達成全球最低企業稅率協議，而有關稅率可能是
１５％，不過能否達成共識在一定程度上取決於美國的承諾。
英國財政部則表示，正推動在會議上達成協議，歡迎美國對解決這問題作出新承諾，並贊同
最低稅率可能有助於確保企業繳稅，不過愛爾蘭財長多諾霍表示對計劃存在重大關切。（ａｌ）
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