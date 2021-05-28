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即市新聞

28/05/2021 17:00

《盤後部署》港股後市走勢還需靠Ａ股，料２９４００有阻力

　　　《經濟通通訊社２８日專訊》隔晚美股指數個別發展，港股期結日比較波動。恆指今早高
開１０６點報２９２１９點，之後靠傳統金融股、地產股、公用股帶動，最高曾見２９２１９彈
２２３點。午後，科技股及重磅股繼續走低，加上Ａ股偏軟，拖累港股轉跌。最終港股收報２９
１２４，升１１點或升０﹒０４％，主板成交１７２７﹒４３億元。國企指數報１０７９３點，
跌５４點或跌０﹒５１％。恆生科技指數報７９５７點，跌１６６點或跌２﹒０５％。
　　Ａ股偏軟，上證綜合指數報３６００點，跌８點或跌０﹒２２％，成交４５２４﹒４５億元
人民幣。深證成份指數報１４８５２點，跌４４點或跌０﹒３０％，成交５６３７﹒２７億元人
民幣。
　
＊有策略師指美股現溫和調整可奠定下一輪牛市基礎＊　

　　Ｌｅｕｔｈｏｌｄ　Ｇｒｏｕｐ的首席投資策略師Ｊｉｍ　Ｐａｕｌｓｅｎ週四在接受採訪
時表示，他相信市場將很快經歷一次調整，因標普５００指數目前的市盈率約為３０倍，處於歷
史高位。然而，如出現溫和調整，再加上強勁的盈利增長，標準普爾５００指數的市盈率可能降
至１８倍，為下一輪牛市奠定基礎。
　　各國開始嚴厲監管比特幣交易，方舟投資（Ａｒｋ　Ｉｎｖｅｓｔ）創辦人Ｃａｔｈｉｅ　
Ｗｏｏｄ認為，各國官員們無法令最大的加密貨幣消失，因擔心會錯過該行業的創新發展，她料
假以時日各國將對加密貨幣愈來愈友好。

＊即使看淡後市走勢亦不建議做淡倉＊　
　　
　　今日為港股期結日，全日微升１１點，惟港股整體轉弱，全日有逾１１００多股票下跌。港
股近期多次挑戰２９４００點阻力，惟能否突破還需看數項因素。
　　首先，港股近年與Ａ股走勢相關性漸高，只要Ａ股動力還在，相信都會利好港股往後走勢。
北向資金近日加倉Ａ股，人民幣亦持續強勢，三大指數亦已突破橫行區，料向上趨勢已出，相信
港股短期即使調整亦不會太深。
　　其次，港股若想繼續突破，必須重新炒作科技股龍頭，靠舊經濟股只會徒勞無功。若科技股
板塊氣氛仍差，料港股短期走勢上不會出現大突破。
　　以技術走勢觀之，港股走勢頗強，繼續於多條平均線上站穩，料於近期的上升裂口約２８９
００點有支持，惟２９４００上方有阻力，料短期於此區間窄幅上落。即使大家不看好後市走勢
，亦不建議貿然做淡倉。（ｋｓ）

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