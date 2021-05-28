【全球放水】聯儲局隔夜逆回購規模創歷史新高至達４８５０億美元

《經濟通通訊社２８日專訊》流入聯儲局逆回購（ＲＲＰ）工具的資金周四（２７日）達到

４８５０億元（美元．下同）的歷史新高，涉及約５０間機構，令關鍵的短期利率進一步承壓，

面臨跌至負值的風險。

紐約聯儲行周四逆回購操作接受金額創新高，並高於周三（２６日）的４５００億元，同時

超過２０１５年１２月３１日創下的高位４７４６億元。

據牛津經濟研究院數據，隔夜一般擔保利率周四開盤報負０﹒０１％，而過去一個月四周期

國庫債券的發行殖利率多次為零，三個月期美元Ｌｉｂｏｒ定盤價亦連創歷史新低。（ａｌ）

